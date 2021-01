Mit Frau Sylvie Kostic ist die SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Hannover vertreten

Sylvie Kostic ist unsere neue Lebenshelferin in Hannover. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Hannover, 08.01.2021. Im Herbst ihres Lebens fällt es vielen Menschen zunehmend schwerer, die Herausforderungen des Alltags adäquat zu meistern. Einkäufe, Behördengänge oder Arztbesuche sind oft nur schwerlich allein zu bewältigen. So ist die SeniorenLebenshilfe der ideale Partner, um hilfsbedürftige Senioren zu unterstützen und ihnen mehr Lebensqualität in vertrauter Umgebung zu schenken – ein unschätzbarer Wert für die Senioren. Um das Angebot der SeniorenLebenshilfe zu vergrößern, erweitert sich das Team stetig. Mit Frau Sylvie Kostic ist eine neue freiberufliche Lebenshelferin dazu gekommen, die nun in der Region Hannover älteren Menschen tatkräftig zur Seite steht.

Die SeniorenLebenshilfe wächst stetig

Carola Braun hat das familiengeführte Unternehmen, welches im vorpflegerischen Bereich tätig ist, im Jahre 2012 gegründet. Die SeniorenLebenshilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Senioren im Alltag durch tatkräftige Hilfestellung zu unterstützen und ihnen so mehr Lebensqualität zu schenken. Dazu leisten die Lebenshelfer bundesweit wertvolle Arbeit und sind mit Freude und Kompetenz für ältere Menschen da. Sie arbeiten auf individueller Honorarbasis und können immer dann, wenn Bedarf besteht, kontaktiert werden. So fühlen sich ältere Menschen in ihrem Alltag nicht mehr allein, sondern erhalten ein großes Stück Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit zurück.

Das und mehr leistet die SeniorenLebenshilfe

Die Lebenshelfer unterstützen Senioren mit Empathie und Engagement bei Postangelegenheiten als auch im Haushalt – wie unter anderem beim Kochen, Putzen oder Wäschewaschen. Sie verfügen über einen Pkw, sodass die Begleitung zu unterschiedlichsten Zielen möglich ist: ob zum Supermarkt, zum Amt oder zu Besuchen bei Verwandten und Freunden. Ebenso schätzen es die Senioren, gemeinsame Spaziergänge mit “ihren” Lebenshelfern zu unternehmen. Das bringt Freude und Abwechslung in ihren Alltag. Das hohe Maß an Flexibilität ist für die Menschen überaus kostbar. Angehörige werden entlastet und die familiäre Situation wird durch die SeniorenLebenshilfe nachhaltig entspannt.

Sylvie Kostic ist “die Neue” im Team

Frau Sylvie Kostic schätzt den Umgang mit Menschen sehr. Nach ihrem Studium der Kunstgeschichte und der Neuphilologie übernahm sie verantwortungsvolle Tätigkeiten in der Veranstaltungsbranche und war bei Künstleragenturen und Messen tätig. Zudem war sie als Projektleiterin bei Landesgartenschauen beschäftigt. Seit Winter 2020 bringt sie sich mit Begeisterung als Lebenshelferin bei der SeniorenLebenshilfe ein. “Die Arbeit mit Senioren ist mein Traumberuf. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben bei der SeniorenLebenshilfe.” Sylvie Kostic unternimmt in ihrer Freizeit gerne Wanderungen in der Natur und liebt es, Fahrrad zu fahren. Die Senioren, die sie betreut, hören ihr gebannt zu, wenn sie von ihren Reisen in ferne Länder oder von ihren Konzert- und Theaterbesuchen erzählt.

Ein beeindruckendes Leistungsportfolio

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH. Die Zentrale der SeniorenLebenshilfe befindet sich im Herzen Berlins. Von dort aus möchten Carola Braun und ihr Team buchstäblich “ganz Deutschland erobern”. Um das helfende Netzwerk immer größer werden zu lassen, sucht sie stetig neue kompetente Lebenshelfer, die sie von Anfang an durch ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsprogramm unterstützt. Auf www.seniorenlebenshilfe.de sowie auf Lebenshelfer Hannover haben interessierte Senioren und ihre Angehörigen die Möglichkeit, mehr über Frau Sylvie Kostic und die anderen Lebenshelfer zu erfahren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SeniorenLebenshilfe

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

Deutschland

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de

Pressekontakt:

SeniorenLebenshilfe

Herr Benjamin Braun

Ahrweilerstr. 29

14197 Berlin

fon ..: 080083221100

web ..: https://www.seniorenlebenshilfe.de

email : info@senleb.de