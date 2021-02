Mit easygold24 in Gold investieren – Vorteile und Gründe

2021 in Gold investieren? easygold24 erklärt

Das Jahr 2021 ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren. Das bestätigt auch easygold24, der etablierte Goldhändler, der viele Kunden auf dem Weg zu erfolgreichen Investitionen begleitet hat.

Aber warum genau jetzt und wieso ist das Jahr 2021 genau der richtige Zeitpunkt, um diese Entscheidung endlich in die Tat umzusetzen? easygold24 merkt an, das Gold schon immer in vielen Volkswirtschaften eine bedeutende Rolle gespielt hat und eine bewährte Währungsform war. Heute ist es viel mehr als das. Es ist eine zuverlässige, langfristige Investition, die einen bedeutenden Platz im Anlegerportfolio einnimmt. Dies gilt insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation und Abschwungs. Durch die Corona Krise ist genau das der Fall und easygold24 erkennt diese Chance und gibt den Tipp nun an seine Kunden weiter.

Auch in Bezug auf eine Inflation bestätigt easygold24 eine klare Absicherung durch Gold. Der Goldbesitzer ist gegen den fallenden Dollar und Euro abgesichert und kann so auch einer möglichen Inflation deutlich positiver entgegensehen.

Im Gegensatz zu Aktien basiert die Rendite von Gold ausschließlich auf einer Preissteigerung. Die Investition in Gold ist nur mit einmaligen Kosten verbunden. Da es sich jedoch um einen physischen Vermögenswert handelt, sind eine sichere Lagerung und Versicherung erforderlich. Diese Faktoren sollten berücksichtigt werden, damit sich Gold in einem diversifizierten Portfolio gut entwickelt. Der Goldpreis kann kurzfristig schwanken, langfristig kann er jedoch risikoreichere Anlageklassen wie Aktien und Immobilien übertreffen. Und genau hier liegt der Vorteil. Das zeigen auch die Erfahrungen mit easygold24. Kunden berichten von einer erfolgreichen und sicheren Investition. Negative Erfahrungen, wie es sie bei anderen Goldhändlern gibt, sind bei easygold24 nicht zu finden. Im Gegensatz zu Goldhändlern wie Pim Gold, bewährt sich easygold 24 als innovative und vertrauensvolle Anlaufstelle für alle, die ihre Finanzen auf das nächste Level bringen möchten.

Aber wie investiert man nun in Gold und was ist im Jahr 2021 in diesem Bereich zu erwarten? EasyGold 24 betont, dass es mehrere Methoden gibt, in Gold zu investieren. Sie können Gold über Exchange Funds kaufen, als Aktien von einem Goldminenunternehmen oder das physische Produkt selbst. Gerade letzteres ist risikoarm und eine der beliebtesten Formen.

Laut easygold24 ist 2021 das Jahr, in dem sich viele Gedanken über ihre Finanzen machen werden. Das sieht auch die BaFin so und bestätigt, dass die Finanzen ein immer präsenteres Thema werden, gerade auf Grund der Corona-Pandemie. Es geht um die Absicherung und das gute Gefühl. Und genau das wollen viele Menschen in diesem Jahr.

Wann also sollte man in Gold investieren? Die Antwort von easygold24 ist hier ganz klar: JETZT.

Investitionen in Gold in seiner physischen Form werden hauptsächlich dazu verwendet, Vermögen in einem stabilen und zuverlässigen Medium zu speichern, um den Wert des Geldes in unsicheren Zeiten zu erhalten. Im heutigen Finanzklima sind die globalen Spannungen hoch, niedrigen Zinsen und steigender Inflation, nicht zuletzt zu den verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie. Man kann mit Recht sagen, dass wir uns in unsicheren Zeiten befinden.

Wenn …

…Sie sich Gedanken um Ihre sichere finanzielle Zukunft machen

…über alterative Investitionen nachdenken

…sich absichern möchten

…eine sichere Investition suchen

…eine vertrauensvolle Anlagestrategie suchen

…dann sind Sie bei easygold24 und dem Investieren in Gold genau richtig!

Theoretisch steigt der Goldpreis tendenziell, wenn das Vertrauen der Anleger in die Wirtschaftsmärkte gering ist. Deshalb wird Gold als Schutz des Reichtums und als wertvolle Absicherung gegen andere Anlagen angesehen.

Gold ist historisch bewiesen stabil – Also worauf warten? Gleich bei easygold24 informieren und selbst die positive Erfahrung machen!

Verantwortlich für Inhalt, Text & Grafik:

easygold24

Hartmann & Benz GmbH

Auberlenstraße 13

70736 Fellbach

Stuttgart

easygold24 ist eine Handelsplattform für Gold und ein Angebot der Hartmann & Benz GmbH mit Sitz in Stuttgart-Fellbach. Unabhängig vom Standort haben Goldinvestoren die Möglichkeit Goldbarren in höchster Feingold-Qualität in diversen Stückelungen zum niedrigstmöglichen Verkaufspreis zu erwerben. Das Gold von easygold24 ist zertifiziert nach LBMA und hat eine Reinheit von 999,9 (24 Karat).

easygold24 sendet das Gold wahlweise physisch diskret verpackt zu oder verwahrt es auf Wunsch professionell und sicher in modernsten Hochsicherheitstrakten und Tresoranlagen.

