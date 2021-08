Mit der Kraft des Wünschens – „volle Kraft voraus!“

Neuro-Linguistisches Programmieren trifft Meditation und Wünschen – effektiv, praktisch und einfach für jede/n

Können unsere Wünsche unser Leben verändern? Welche Kraft schlummert in ihnen und wie können wir sie in die Realität umsetzen? Es sind nicht immer die großen Wünsche, die uns beschäftigen. Die wenigsten von uns wünschen sich täglich, reich zu werden, berühmt zu werden, besser auszusehen.

In Wirklichkeit sind es andere Dinge, die wir uns wünschen. Wir möchten unsere Ängste und Zwänge loswerden. Wir möchten uns entspannt und glücklich fühlen. Wir möchten uns selbstbewusst, stark und agil fühlen. Wir möchten inneren Reichtum, Gelassenheit, Selbstbewusstsein und Selbstliebe, um so wieder in die Balance zu kommen und ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.

Dabei vergessen wir oft, wie einfach es sein kann, uns auf diesem Weg der Verbesserung unserer Lebensqualität selbst zu unterstützen. Das Buch „Ein-Wort-Wunsch-Meditation“ bietet Anregung und Anleitung, wie wir durch intensives Wünschen in uns selbst neue Kräfte und Potenziale freisetzen können und wie wir unsere Psyche sozusagen umprogrammieren auf das Positive, das wir erlangen, erleben und fühlen möchten.

Der Leitfaden gibt praktische, wunderschön illustrierte Beispiele, die einfach, schnell, ohne viel Zeitaufwand und absolut unkompliziert in unseren Tagesablauf integriert werden können. Die Kraft liegt dabei in der Wiederholung. Wer täglich, regelmäßig daran arbeitet, sich wieder auf das Positive zu fokussieren, das in uns allen ist, verlegt seinen Fokus, schafft neue Perspektiven und kann so das Eis brechen und selbst Einfluss nehmen. Mit der Kraft des Wünschens also -und diesem Buch- ganz einfach: „volle Kraft voraus!“

Mehr über die Ein-Wort-Wunsch-Meditation erfahren Sie hier: https://ein-wort-wunsch-meditationen.jimdofree.com/leseprobe/

Norbert Stolze M.A. steht mit seinem LSI, dem Leib & Seele Institut (Coaching, Psychotherapie, Texte) bereits seit vielen Jahren für besonders hohe Qualität, herausragende Expertisen (insbesondere in Zwängen, Ängsten, Traumata, Zwangsgedanken und Ernährung), spannende Veröffentlichungen und stets erfolgreiche, zielgenaue individuelle und innovative Wege & Lösungen.

Sein Buch „EIN-WORT-WUNSCH-MEDITATIONEN“ zeigt, wie Neuro-Linguistisches Programmieren (NLP) sehr einfach und praktikabel von jedem sofort anwendbar ist:

Freuen Sie sich schon jetzt auf sein HANDBUCH NEUE RESILIENZ, das bereits im Herbst 2021 erscheinen wird. Der Bedarf an mehr RESILIENZ war noch nie so hoch wie heute und die nächste Krise kommt leider ganz bestimmt. Seien Sie vorbereitet und sichern Sie sich schon bald das HANDBUCH NEUE RESILIENZ von Norbert Stolze. Wenn Sie künftig mit wirklich mehr psychischer Widerstandskraft die kommenden Krisen besser meistern wollen und stabiler werden möchten, dann wird schon bald sein HANDBUCH NEUE RESILIENZ Ihr neuer Wegbereiter sein; in guten und in schlechten Zeiten!

