Mit dem Frachtschiff unterwegs: Australien – Im Einklang mit dem Meer

In seinem abenteuerlichen Reisebericht “Mit dem Frachtschiff unterwegs: Australien” vermittelt der Autor Henning Köhlert einen authentischen Eindruck von der Seefahrt.

Seine Reise führte den ehemaligen Lehrer Henning Köhlert nach seiner Pensionierung von Hamburg durchs Mittelmeer, in den Suezkanal, das Rote Meer und den Indischen Ozean bis Australien. Zurück ging es dann über Singapur, Indien und Sri Lanka. Dabei nutzte der Autor ein eher ungewöhnliches Verkehrsmittel, ein Containerschiff. Wer in den Reisebericht eintaucht, bemerkt schnell, dass die Reise auf der “Cap San Augustin” nichts mit einer Kreuzfahrt gemeinsam hat. Dies fängt schon bei der Route an, die über zum Teil historische Handelsrouten und durch das Piratengebiet zwischen Somalia und Jemen führt. Auf dieser Reise war eindeutig der Weg das Ziel. Denn in Australien verbrachte der Autor nur 12 Tage, während Hin- und Rückreise jeweils mehr als 40 Tage dauerten. Zudem gibt es auf einem Frachtschiff weder ein Theater noch andere Freizeiteinrichtungen. Viel Zeit also, um ein gutes Buch zu lesen, allein zu sein oder einfach nur aufs Meer und in den nachts sternenklaren Himmel zu blicken.

Der Autor Henning Köhlert hat schon mehrere Reisen auf Frachtschiffen unternommen, die alle einen Einblick in das Leben der Seeleute vermittelten. In Büchern und auf Vorträgen berichtet er von seinen Reisen.

"Mit dem Frachtschiff unterwegs: Australien" von Henning Köhlert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14746-1 zu bestellen.

