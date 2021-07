Mit 3D APP den Whirlpool im eigenen Garten planen

Designer-Whirlpools planen mit Smartphone oder Tablet

Die Planung eines Whirlpools im eigenen Garten heißt erst mal im Internet recherchieren und Kataloge bestellen. Alle Kataloge studieren, Whirlpools vergleichen und eine Auswahl treffen. Kaufen Sie im Internet oder möchten Sie den Whirlpool einmal in „Echt“ sehen? Wie wird der Whirlpool im Garten aussehen? Passt die Farbe der Außenverkleidung in den Garten oder auf die Terrasse. Hat der Whirlpool genug Platz auf dem angedachten Standort?

Die weltweit führende Marke HotSpring® Whirlpools hat ein neues Kapitel im Bereich Spa-Planung: Die 3D Planungs-App für Android und Apple https://hotspring.de/infos-und-details/planungs-app/

Mit der Planungs-App durchsuchen Sie einfach die 20 Whirlpool Modelle der drei Serien: Highlife-, Limelight- und der Hot Spot Collection. Sie haben sich für ein Modell

entschieden? Passt ein traditionelles Design besser oder kann Sie der moderne Look begeistern? Dann wählen Sie von einer unvergleichlichen Farbpalette die Farbe der Whirlpool-Wanne und der Außenverkleidung. Sie haben sich entschieden? Dann richten Sie ihr z. B. Ihr Smartphone auf die Terrasse und der Whirlpool erscheint maßstabsgetreu in 3D am Standort. Sie können den Whirlpool in verschiedenen Richtungen drehen oder an einen anderen Standort schieben, bis der richtige Platz gefunden ist.

HotSpring® Whirlpools – Whirlpools für Haus und Garten seit 1987 in Deutschland mit eigenen Filialen und vielen Vertriebspartnern bundesweit.

