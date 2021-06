missingtype: Am Weltblutspendetag wird congstar zu c_ngst_r

Aktion des DRK macht auf den Mangel an Blutspenden aufmerksam

Köln, 14.06.2021. Auch in diesem Jahr unterstützt der Kölner Mobilfunkanbieter congstar am heutigen Weltblutspendetag die Aktion #missingtype des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Um auf den Mangel an Spenden der Blutgruppen A, B und Null aufmerksam zu machen, verzichten alle Partner des DRK einen Tag lang auf die Buchstaben A, B und O in ihren Namen, in Anlehnung an die Blutgruppen A, B, AB und Null. Daran beteiligt sich auch congstar vom 14.06. bis zum 18.06. – und wird zu „c ngst r“. Dazu hat congstar sein Logo heute auf der Startseite seiner Webseite sowie bei Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter und Facebook umgestaltet.

Erst wenn“s fehlt, fällt“s auf

Um auf den Mangel an Blutspenden aufmerksam zu machen, hat das DRK anlässlich des Weltblutspendetags am 14. Juni 2018 erstmals die Aktion „#missingtype – erst wenn“s fehlt, fällt“s auf“ ins Leben gerufen. Der Hintergrund ist, dass die Buchstaben A, B und O für die häufig benötigten Blutgruppen A, B und Null stehen. Indem Vereine, Sportler und Bands einen Tag lang auf diese Buchstaben in ihren Namen verzichten, machen sie auf den Mangel an Blutspenden aufmerksam.

Ausreichend Blutspenden sind eine tägliche Herausforderung

Täglich werden rund 15.000 Blutspenden benötigt. Aufgrund des demografischen Wandels verlieren die Blutspendedienste jedes Jahr wertvolle Spender. Zeitgleich ist die Gewinnung neuer Spender eine große Herausforderung. Besonders häufig fehlen die Blutgruppen A, B und Null. Durch die Corona-Pandemie wird die Möglichkeit der Blutspende noch zusätzlich erschwert, da viele Hygieneregeln eingehalten werden müssen.

Informationen zur Aktion sind online unter www.drk-blutspende.de/kampagne/missingtype und unter www.congstar.de/weltblutspendetag zu finden. Unter www.congstar.de gibt es alle weiteren Informationen zu congstar.

