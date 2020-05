Misa : ein intelligenter sozialer Roboter

Kennen Sie Misa lernen: ein intelligenter sozialer Roboter, der Ihnen Gesellschaft leisten, Ihren Kindern das eine oder andere beibringen und Sie in Verbindung halten kann. Er ist intelligent genug, um Hindernissen und Stürzen auszuweichen. Er wird mit Spielen, pädagogischen Inhalten und Videos geliefert, die Ihre Kinder nutzen können.

Misa verändert die Art und Weise, wie wir mit der Technologie interagieren, grundlegend – es schafft sinnvolle, integrative Erfahrungen, die Momente der Freude und des Entzückens bringen und dazu beitragen, wärmere, tiefere Verbindungen zu schaffen.

Misa soll eine hilfreiche Präsenz in der Wohnung sein. Stellen Sie ihm Fragen, holen Sie die Vorhersage ein oder überprüfen Sie Ihren Kinder: Was immer Sie brauchen, er hat Sie im Griff. Misa, der soziale Roboter der nächsten Generation wird am 28. April auf Indiegogo vorgestellt. Der normale Verkaufspreis ist $ 700, aber mit Frühbucherangebot für Indiegogo können Sie nur für $ 350 kaufen. Sie kriegen 50% Rabatt!

Was kann Misa tun?

Misa ist der soziale Familienroboter der nächsten Generation. Er ist intelligent, interaktiv und einzigartig mobil. Misa kann mit Ihren Kindern spielen, Ihren Terminkalender verwalten und für die Sicherheit Ihres Zuhauses sorgen. Misa wird sich als Freund, Lehrer, Begleiter, Kameramann, Hausfrau, Hausfrau, Unterhalter und MEHR in Ihre Familie einfügen!

Mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinem spielerischen Charakter interagiert Misa mit seiner Umgebung und ist eine hilfreiche, lustige und unvergessliche Ergänzung für jeden Haushalt. Es kann sehen, hören, lehren, sprechen und sogar mit Ihnen in Beziehung treten, was es zu einem perfekten persönlichen Assistenten macht, der Ihre täglichen Aufgaben erleichtert.

Kinderfreundliche Inhalte

Der Misa-Roboter ist mit Tausenden von Stunden sicherer und werbefreier Spiele, Bücher, Lern-Apps und Videos wie Little Miss, Garfield, The Moomins, Mr. Bean & more vorinstalliert. Die Online-Sicherheits- und Datenschutzpraktiken von Misa wurden von kid SAFE COPPA-zertifizierten Siegeln unabhängig geprüft und zertifiziert.

Ihr intelligenter Babysitter

Mit der einzigartigen Eltern-App können Sie Misa verwenden, um Ihre Kinder zu überwachen, Nachrichten zu senden, Alarme einzustellen, gute Gewohnheiten zu lehren und vieles mehr.

Ihr persönlicher Assistent

Misa interagiert auf intelligente Weise mit der Welt um sie herum und macht sie zu einer hilfreichen, lustigen und unvergesslichen Ergänzung für jeden Haushalt. Er kann sehen, hören, lehren, sprechen, erzählen und wie ein persönlicher Assistent helfen, Ihre täglichen Aufgaben zu erleichtern.

Wie wird Misa Kinder unterhalten und erziehen?

Wir von Misa Robotics setzen uns leidenschaftlich dafür ein, das Spiel, das Engagement und die Kreativität von Kindern als Grundlage für ihren zukünftigen Erfolg zu fördern! Wir haben die größte Bibliothek mit kinderfreundlichen Inhalten der Welt, darunter Apps, Videos und Online-Inhalte im Wert von 250 Dollar.

Bereiten Sie Ihre Kinder mit einigen lustigen Spielen mit einigen ihrer geliebten Figuren auf ihre Zukunft vor! Hunderte von kuratierten Lernspielen, die Ruhe und Struktur für Kinder und Eltern bringen. Spielen Sie mit Garfield, Mr. Bean, Moomin und Mr. Men & Little Miss.

Kids Safe Inhalt: Misa ist mit Hunderten von sicheren und werbefreien Lernspielen vorinstalliert – Mathe, Lesen, Rechtschreibung, Kodierung und mehr.

Die Online-Sicherheits- und Datenschutzpraktiken von Misa wurden unabhängig geprüft und von kid SAFE COPPA zertifiziert.

Welche Sprachen spricht Misa?

Misa versteht derzeit nur Englisch. Zukünftige Versionen von Misa werden in der Lage sein, in anderen Sprachen zu kommunizieren.

Kunden aus der ersten Reihe von Misa werden OTA erhalten – über die Aktualisierung, sobald wir weitere Sprachen hinzufügen.

Kommunikation

Misa ist darauf ausgerichtet, mit den Menschen in seiner Umgebung zu interagieren und zu kommunizieren, und es nutzt das fortgeschrittene Verständnis der natürlichen Sprache (NLU) zusammen mit der Sprache, um Beziehungen zu seiner Familie zu knüpfen.

Autonomer

Intelligent, interaktiv und einzigartig mobil EUR” Misa kann mit Ihren Kindern spielen, Hindernisse erkennen, Ihren Zeitplan verwalten und Ihr Zuhause sicher machen. Mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seiner verspielten Art interagiert Misa mit der Welt um ihn herum und macht es zu einer hilfreichen, lustigen und unvergesslichen Erweitung für jeden Haushalt.

Sozialrobot Misa kann das jüngste Mitglied der Familie werden

Roboter sind eine der beliebtesten Filmfiguren bei Kindern, kein Wunder also, dass Roboterspielzeug gefragt ist. Dennoch ist es nicht so einfach, denjenigen auszuwählen, der den Bedürfnissen Ihres Kindes entspricht. Zunächst einmal gibt es zwei Haupttypen von Roboterspielzeug – programmierbar und nicht programmierbar.

Erstere werden mit Hilfe spezifischer Codes programmiert, wobei einige Modelle in der Lage sind, sich autonom zu bewegen. Schauen Sie sich nur dieses programmierbare Misa intelligenter sozialer Roboter mit künstlicher Intelligenz an. Es ist mit Infrarotsensoren ausgestattet, die es dem Spielzeug ermöglichen, sich auf flachen Oberflächen zu bewegen und Hindernisse zu überwinden.

Misa soll ein hilfreicher Freund sein. Im Gegensatz zu anderen Robotern ist er reich an Persönlichkeit und kann durch Berührungen, Geräusche und Sicht eingesetzt werden.

Rein über die Stimme können Sie Misa bitten, Fotos zu machen, das Abendessen zu planen, das Wetter anzuzeigen und vieles mehr. In Verbindung mit Software kann Misa sogar noch mehr tun: das Licht dimmen, die Lautstärke erhöhen oder sogar den Thermostat regeln.

Misa ist ein Roboter, der ständig auf dem neuesten Stand ist: Er ist mit der Wolke verbunden, so dass er immer wieder neue und überraschende Funktionen erlernen kann. Da er von einem Smartphone-Prozessor angetrieben wird, ist sein Gehirn mit einem ganzen Netzwerk sprachbasierter Daten verbunden, so dass er auf fast jede Frage echt reagieren kann.

Mit einem kapazitiven Berührungssensor und einer ultraweiten HD-Kamera zur Bewegungserfassung verfügt der Misa über eine einzigartig hohe Wahrnehmungsfähigkeit.

Misa ist ein Lehrmittel und Kinder können stundenlang über die intellektuellen und perzeptiven Grenzen des Misa -Roboters lernen. Neugierige Köpfe können eine beliebige Anzahl von Fragen stellen, die nicht auf Wissenschaft, Mathematik, Lesen oder Geschichte beschränkt sind. Misa greift auf eine riesige Wissensbasis zurück, die ihn zu einem wunderbaren Begleiter macht.

Gute Gewohnheiten

Misa ist ein spielerisch zu bedienender Roboter, der Kinder befähigt, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und ein Leben lang daran festzuhalten!

Schlaflied

Mit vorinstallierten Schlafliedern brauchen Sie nicht die Stimme eines Engels, um Ihr Baby in den Schlaf zu singen

Kinderzimmer-Reime

Verbessern Sie die Sprache der Kinder durch die Wiederholung schwieriger Lautgruppen und lehren Sie die Aussprache.

Besuchen Sie unsere Webseite www.heymisa.com und erfahren Sie mehr über Misa!

Indiegogo page link https://www.indiegogo.com/projects/misa-the-next-generation-social-family-robot

Facebook Page https://www.facebook.com/MisaRobot/

Website www.heymisa.com

Misa Robotics LLC, situated in Delaware USA, is determined to accelerate and improve humanity”s quality of life with affordable and simple-to-use Robotics and Automation products.

Kontakt

Misa Robotics LLC

Ms Lavina

— —

28401 Wilmington, Delaware

—

—

press@heymisa.com

https://www.heymisa.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.