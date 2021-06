Mio bringt MioWORK A500s Android-Geräteserie für den professionellen Einsatz

Aktualisierte Handheld-Produkte ergänzen 7″ und 10.1″ Android™-Tablets

Taoyuan, Taiwan, 17. Juni 2021 – MiTAC Digital Technology Corporation (MDT), eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (MHC, TWSE: 3706), gibt heute die weltweite Veröffentlichung ihrer neuen 5-Zoll-Handheld-Geräte der MioWORK™ A500s Serie mit Android™ 10.0 für Unternehmen bekannt. Die robusten Modelle der A500s-Serie ersetzen die 2018 erschienene A500-Serie und ergänzen die bereits erhältlichen, 7 Zoll großen F740s Tablets sowie die größeren 10,1″ L1000 Tablets.

Ein mobiler 5″-Computer, optimiert für den professionellen Einsatz

Alle Geräte der A500s-Produktlinie sind GMS-zertifiziert für den Einsatz in Unternehmen, was eine unkomplizierte Implementierung von Enterprise Mobility Management-Lösungen ermöglicht. Die Serie umfasst drei Modelle: das Standard-A500s und das A505s mit einem Honeywell 1D/2D-LED-Scanner sowie einer 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite. Das A545s Modell verfügt über einen Honeywell Laser-Scanner anstelle des LED-Scanners, mit GPS/AGPS + GLONASS für Navigation und LTE Cat.6-Konnektivität.

Ausgezeichnete Lösung für Lagerhaltung, Logistik & Gaststätten

MioWORK™ A500s Handhelds bieten Unternehmen die Möglichkeit, ein kleines und leichtes Gerät für Mitarbeiter mit direktem Kunden- und Partnerkontakt in Lagerhaltung, Logistik und Gastgewerbe einzusetzen. Mit IP67 Wasser- und Staubschutz halten die Geräte den Witterungseinflüssen stand, denen logistische Zusteller ausgesetzt sind, und überstehen mit den optionalen Schutzkappen nach Militärstandard Stürze aus bis zu 1,8 m Höhe. Die integrierten NFC/HF-RFID-Lesegeräte ermöglichen die Zahlungsabwicklung durch Lieferdienste und das Restaurant-Bestellmanagement.

Einzigartiges antibakterielles Gehäuse

Die Coronavirus-Pandemie hat die Bedeutung der Hygiene stark in das Bewusstsein gerückt. Das Material des Gehäuses der A500s-Serie hat antimikrobielle Eigenschaften und trägt die japanische JIS Z 2801-Zertifizierung. Das Gehäuse schützt zwar nicht vor Viren, aber vor vielen Mikroben und unterstützt so die Bemühungen der Unternehmen um mehr Hygiene.

Große Auswahl an Zubehör für spezielle Anwendungsszenarien

Um Unternehmen ein Komplettpaket für viele verschiedene Nutzungsszenarien zu bieten, hat MioWORK™ ein umfangreiches Zubehör-Ökosystem für alle MioWORK™-Produkte entwickelt, die über Produktgenerationen hinweg kompatibel bleiben. Multi-Unit-Casts und Multi-Slot-Akkuladegeräte sorgen dafür, dass dem Personal nie die Geräte ausgehen. Der Hot-Swap-fähige 4100-mAh-Akku ermöglicht eine Nutzung von mehr als 10 Stunden und eine nahtlose 24/7-Nutzung des Geräts bei aufeinanderfolgenden Schichten. Maßgefertigte, abnehmbare Handschlaufen sichern die A500s und ermöglichen dennoch einen schnellen Batteriewechsel in kürzester Zeit. Ein optionaler Pistolengriff mit BCR-Auslösetaste ermöglicht eine schnelle und effektive Datenerfassung, ohne das Personal bei langen Schichten zu ermüden. Ein 9-poliger Pogo-Anschluss für sicheres Laden und Datenübertragung ist im Lieferumfang enthalten.

Qualitätskomponenten für hohe Zuverlässigkeit & Langlebigkeit

Als taiwanischer Hersteller, der führende Marken und Unternehmen beliefert, verwendet MDT die besten Komponenten für die MioWORK™-Produktlinien, um unnötige Produktausfälle und Sorgen bei der Suche nach Ersatz zu vermeiden. Alle Geräte sind mit einem kapazitiven Weitwinkel-Multi-Touch-IPS-Panel in HD-Qualität mit Handschuhunterstützung ausgestattet. Bei 450nits mit Schutzglas für verbesserte Lesbarkeit bei Sonnenlicht ist das Display für den Innen- und Außenbereich geeignet. Der Qualcomm® Snapdragon™ 625 Prozessor mit acht Kernen benötigt wenig Spannung und bietet solide Rechenleistung für Geschäftsanwendungen, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen.

Kunden, die eine höhere Auflösung der Frontkamera benötigen, können sich für ein Upgrade auf 8 Megapixel entscheiden.

Mobile Geräte-Management-Lösung der Enterprise-Klasse von MDT

MSP und IT-Abteilungen großer Unternehmen können von MiDM™ (MiTAC Mobile Device Management), der optionalen Geräteverwaltungssuite, profitieren. MiDM™ bietet sicheres Remote-Management, das auf MioWORK™-Produkte zugeschnitten ist. Betriebssystem, App-Updates und Support werden aus der Ferne verwaltet, wodurch Wartungszeit und der Bedarf an Ersatzgeräten erheblich reduziert werden. Noch wichtiger ist, dass die Anwendung für geringere Datenübertragung entwickelt wurde, sodass Kunden von deutlichen Senkungen der Telekommunikationsgebühren profitieren können.

Die MiDM™-Suite kann für Kunden angepasst werden, die besondere Funktionen und Einstellungen benötigen. Unternehmen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen können die Suite auch in ihre eigene IT-Infrastruktur vor Ort einbinden. MiDM™ wird intern entwickelt und umfasst ein professionelles Kundensupport-Team. https://www.youtube.com/watch?v=dscHnJ7H0qk

Das Gastgewerbe und andere Unternehmen mit öffentlich zugänglichen Geräten können das kostenlose MiLockTM-Add-on nutzen – einen Kiosk-Launcher, der Benutzer daran hindert, Apps zu wechseln oder auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen.

Ergänzt durch Geschwister-Tablet-Serie

Unternehmen, die eine Komplettlösung suchen, können die A500s-Serie mit 7″-Tablets der F740s-Tablet-Serie und 10,1″-Tablets der L1000s-Serie kombinieren. Beide Serien bieten die gleiche Qualität wie die A500s-Serie, verfügen über spezielle Erweiterungen und kundenspezifisches Zubehör wie Fahrzeughalterungen und Dockingstationen für den Einsatz im medizinischen Bereich, für Flottenmanagement und Logistik, Außendienst, Einzelhandel und Gastronomie.

Erfahren Sie mehr über die gesamte MioWORK™ Produktlinie unter

https://enterprise.mio.com/de_de/miowork/

Über MioWORK

MioWORK™ ist die Business-Produktlinie für robuste, vielseitige und langlebige Android™-basierte Tablets und Handheld-Geräte unter der Marke Mio™ der MiTAC Digital Technology Corporation. Alle Geräte sind für den professionellen Einsatz im Unternehmensbereich konzipiert und verfügen über antibakterielle Eigenschaften. Das umfangreiche Angebot an unterstützendem Zubehör ermöglicht eine schnelle Ausrollung und Integration in den meisten Unternehmen. Die Option für die einfache Remote-Verwaltung mobiler Geräte (MDM) ist über die eigene MiDM™-Technologie von MioWORK verfügbar. Kunden verwenden MioWORK™-Produkte in verschiedenen Branchen, darunter Lagerhaltung, Transport, Logistik, Flottenmanagement, Gastgewerbe, Außendienst, Fertigung, Landwirtschaft, Buchungssystemen und zu militärischen Zwecken.

Weitere Informationen finden Sie unter https://enterprise.mio.com

MiTAC Digital Technology Corporation (MDT) ist eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corporation (MHC, TWSE: 3706). Mit Fokus auf Automobilelektronik, AIoT und Industrie-Tablets hat MDT dank seines umfassenden und fortschrittlichen Navigationssystems, ODM-Design in Automobilqualität, Fertigungserfahrungen, hervorragende F&E-, Integrations- und Testfähigkeiten mit den Marken Mio, Magellan und Navman in Verbraucher- und Spezialmärkten führende internationale Designpreise und Lob zahlreicher Medien gewonnen. Um den aufgrund der technologischen Weiterentwicklung steigenden Anforderungen an Sicherheit, Alarmsystemen und Überwachung gerecht zu werden, bietet MDT Navigationssystemdienste basierend auf modernstem Fahrerassistenzdesign in Kombination mit Armaturenbrettaufzeichnung und KI an, während gleichzeitig die Differenzierungskapazität akkumuliert und Positionierung wie Unternehmenswert gesteigert werden, indem die Anforderungen an professionelle Fahrzeuggeräte mit robusten Tablets erfüllt werden. Damit wird MDT ein wichtiger Akteur im Ökosystem der vernetzten Automobil- und Automobilelektronikindustrie.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mitacmdt.com

Firmenkontakt

MiTAC Digital Technology

Peggy Chen

Wenhua 2nd Rd., Guishan Dist., No.200

33383 Taoyuan City

886 3 396 2888

peggy.chen@mic.com.tw

https://www.mitacmdt.com

Pressekontakt

Media Gate Group Co. Ltd. (GlobalPR)

Jean-Pierre Skalamera

7F., Section 4, Chengde Road, Shilin Dist No. 182

11167 Taipei

+886228825577

jp@globalpr.agency

http://www.globalpr.agency

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.