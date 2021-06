Mindset und Motivation trennen Topverkäufer vom Rest

„Geheimnisse“ von Topverkäufern“, das zweite Buch der Reihe Gehirnwissen für den Vertrieb von Rolf-Peter Koch.

„Geheimnisse“ von Topverkäufern, das zweite Buch der Reihe Gehirnwissen für den Vertrieb von Rolf-Peter Koch.

Haben Topverkäufer ein geheimes Wissen? Sind sie mit übernatürlichen Fähigkeiten oder Talenten ausgestattet; werden sie damit geboren?

Rolf-Peter Koch, Vertriebs- und Marketingexperte, hat das Phänomen außergewöhnlich erfolgreicher Menschen im Vertrieb mit Hilfe von Wissenschaft und Praxis systematisch untersucht.

Im diesem zweiten Buch der Reihe „Gehirnwissen für den Vertrieb“ gibt er einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse in Bezug auf das Verhalten von erfolgreichen Verkäufern.

Was erwartet den Leser?

Die erfolgreiche Verkäuferpersönlichkeit wird unter die Lupe genommen, d.h., es werden Verhaltensaspekte, Einstellungsfaktoren und Vorgehensweisen im Verkaufsprozess vorgestellt, die Topverkäufer auszeichnen.

Darüber hinaus werden gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf das Thema Motivation dargestellt, die jedem im Verkauf helfen, sich leistungsfähig und mental fit zu halten. Der Kreis schließt sich durch einen Transfer von Erkenntnissen zur Selbstmotivation und zum Selbstmanagement.

Geht es bei Buch 1 der Reihe „Gehirnwissen für den Vertrieb“ noch mehr um technische Aspekte hirngerechter, kundenzentrierter Kommunikation, geht es im aktuellen Buch um Haltungs- und Einstellungsfaktoren außergewöhnlich erfolgreicher Verkäufer (Neudeutsch auch „Mindset“) und die professionelle Bewältigung des Verkaufsprozesses.

Vor allen Dingen werden die Fähigkeiten der Vertriebsprofis untersucht, sich täglich selbst zu motivieren und mental fit zu halten.

Haben Topverkäufer also geheimes, angeborenes Wissen?

Sie wissen es schon, es gibt kein Geheimwissen.

Besonders erfolgreiche Verkäufer haben alle systematisch an ihrem „Mindset“ und ihrer Persönlichkeit gearbeitet. Sie haben darüber hinaus eine erfolgserprobte Verkaufs-Toolbox und wissen immer, was genau ihre Kunden bewegt. Sie sind sich ihres Verhaltens jederzeit bewusst und wissen, wie sie mit schwierigen Situationen und Kunden umgehen und motivieren sich jeden Tag aufs Neue.

Gehirnwissen für den Vertrieb: „Geheimnisse“ von Topverkäufern von Rolf-Peter Koch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-2822-0 zu bestellen.

Rolf-Peter Koch

Experte für Vertriebs- und Marketingentwicklung

-Studium der Managementwissenschaften und der Konsumentenpsychologie: Diplom-Ökonom

-Ausbildung in kognitiven Neurowissenschaften: Master of cognitive neuroscience

Herr Koch hat mehr als 20 Jahre operative Führungserfahrung in Marketing und Vertrieb bei australischen, amerikanischen und deutschen Unternehmen gesammelt.

Er hat sowohl in internationalen, börsennotierten Konzernen als auch in mittelständischen Firmenstrukturen gearbeitet.

Seit 2009 ist er freiberuflich an der Schnittstelle zwischen Beratung, Training und Coaching tätig und führt systematische Qualifizierungsprogramme mit Marketing- und Vertriebs-Teams durch.

Herr Koch ist Mitglied der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und Alumnus der Academy of Neuroscience. (AON)

Als Experte für Vertriebs- und Marketing-Entwicklung nutzt er folgenden Säulen für den Erfolg seiner Kunden:

-kognitive Neuro- und Verhaltenswissenschaften

-Verkaufs- und Verhandlungspsychologie

-Managementwissenschaften und

-berufliche Erfahrung und mit hohem Praxisbezug

Herr Koch ist Verfechter des Evidence Based Management und setzt nur Methoden ein, die eine wissenschaftliche Basis haben und die durch die Praxis validiert sind, also nachweislich auch im vertrieblichen Tagesgeschäft funktionieren.

Sein Credo in Bezug auf Management und beruflichen Erfolg lautet:

Um erfolgreich zu sein, benötigen wir

-viel Handwerk (Erfahrung und Nähe zum Kern des Geschäftes und zum Kunden),

-einiges an Kunst (Freiheit des Denkens und Handelns, Kreativität für innovative Lösungen) und

-eine gute Portion Wissenschaft (Methoden der Analyse, dessen, was wirklich funktioniert, Evidence Based Management).

