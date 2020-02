MindManager Webinar-Highlights

Erfolgreiche Webinare aus 2019 stehen jetzt als Mitschnitte zur Verfügung

Alzenau, 27.2.2020 – Die regelmäßig stattfindenden MindManager® Webinare haben auch im vergangenen Jahr wieder sehr großen Zuspruch bei Kunden und Interessenten gefunden. Jetzt bietet Corel die drei beliebtesten Webinare als Aufzeichnungen in seinem Learning Center an.

Was ist neu an MindManager 2020 für Windows

Dieses Webinar zeigt auf, wie sich verteiltes Wissen in einer “Single Source of Truth” und einem klaren Plan zusammenführen lassen. Das Vernetzen von Menschen, Daten und Plattformen mit MindManager 2020 steht dabei im Vordergrund.

Webinar-Aufzeichnung “Was ist neu an MindManager 2020 für Windows”: https://bit.ly/2v4n35V

Excel Im- und Export mit MindManager

MindManager 2020 bietet neue Schnittstellen zu Microsoft Excel, der weltweit führenden Tabellenkalkulation, die für viele unterschiedliche Prozesse und Funktionen in Unternehmen verwendet wird. Welche Funktionen jetzt möglich sind und für welche verschiedenen Szenarien und Zielgruppen sie interessant sind, stellt Rainer Obesser in diesem Webinar vor.

Webinar-Aufzeichnung “Excel Im- und Export mit MindManager”: https://bit.ly/30Kh5D9

Wissenslandkarten – digitaler Transfer und Sicherung stellenbezogenen Wissens

Dieses Praxis-Webinar beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, die MindManager in Bezug auf die Weitergabe von Wissen innerhalb von Unternehmen bietet. Andrea Ludwig ist Projektleiterin bei der Ostfriesischen Beschäftigungs- und Wohnstätten GmbH (obw) und vermittelt Schritt für Schritt wie Mindmaps beim Wissenstransfer helfen können.

Webinar-Aufzeichnung “Wissenslandkarten”: https://bit.ly/2txtiPw

Darüber hinaus gibt es auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Live-Webinare zu verschiedenen Einsatzszenarien von MindManager. Mehr dazu im Mindjet Learning Center: https://bit.ly/2TI1t1w

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

Über Corel

Die Produkte von Corel ermöglichen es weltweit Millionen von Wissensarbeitern, schneller ausgezeichnete Arbeit zu leisten. Wir bieten einige der international bekanntesten Softwaremarken an und befähigen sowohl Einzelne als auch Teams, Neues zu schaffen, zusammenzuarbeiten und beeindruckende Resultate zu erzielen. Unser Erfolg beruht auf unserer Entschlossenheit, eine breite Palette innovativer Anwendungen wie CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® anzubieten, die die Benutzer inspirieren und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen. Weitere Informationen über Corel finden Sie unter www.corel.com

© 2020 Corel Corporation. Corel, das Corel Logo, das Corel Ballon Logo, MindManager, das MindManager Logo, Mindjet, CorelDRAW und WinZip sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. ClearSlide ist eine eingetragene Marke von ClearSlide Inc. in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Patente: www.corel.com/patent

