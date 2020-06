MindManager Highlights im Sommer

Neue Live Webinare zu branchen- oder bereichsspezifischen Einsatzszenarien und Funktionen

Alzenau, 23. Juni 2020 – Corel setzt seine erfolgreiche Webinarreihe zu den zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten von MindManager auch in den Sommermonaten fort. Das bietet Kunden und Anwendern die Möglichkeit, die ruhige Urlaubszeit dazu zu nutzen, sich auf die anstehenden Aufgaben in der zweiten Jahreshälfte vorzubereiten.

Wie immer, widmen sich die kostenlosen und praxisnahen Webinare jeweils einem besonderen Anwendungsfall. Dieser wird so vorgestellt und aufbereitet, dass die Teilnehmer danach in der Lage sind, aus diesen Erfahrungen Schlüsse für ihr eigenes Business zu ziehen.

Webinar: Produktentwicklung Act Agile (Teil 1)

Termin: Donnerstag, 25 Juni 2020, 16 Uhr

Schwerpunkt des Webinars: Die im Juni beginnende Webinarreihe richtet einen ganzheitlichen Blick auf die Prozesse und Abhängigkeit innerhalb von Unternehmen. Eine wichtige Rolle spielen bei der interdisziplinären Betrachtung die Schnittstellen zwischen den Bereichen sowie die deren Auswirkung auf die Produktivität. Die Teilnehmer erfahren, wie wichtig eine fundierte Analyse der einzelner Unternehmensbereiche ist und wie sich die dazugehörigen Prozesse in MindManager effizient und effektiv abbilden lassen.

Der erste Teil der Serie beschäftigt sich mit der strategischen Unternehmensplanung, SWOT- und USP Analysen sowie der strategische Identifikation von Produkten.

Anmeldung: Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://t1p.de/

Webinar: Customer Spotlight: Innovationen und brandneue Themen in Ihrer Industrie – analysiert mit InnTrace & MindManager

Termin: Donnerstag, 30 Juni 2020, 14 Uhr

Schwerpunkt des Webinars:

Neben dem Tagesgeschäft werden Führungskräfte immer wieder mit Innovationen und neu aufkommenden Themen konfrontiert. Wie lässt sich beurteilen, welche Idee wirklich Potential hat und welche Risiken sie birgt. Im Webinar wird gezeigt, wie InnTrace mittels MindManager überprüft, ob eine Innovation allen Herausforderungen standhält. Hierbei werden verschiedene Faktoren wie Technologie- bzw. Marktreife, Kosten, Wettbewerbsvorteile und Verhalten der Konkurrenz beleuchtet.

Anmeldung: Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://t1p.de/egxl

Webinar: MindManager in Kirchen – Diakonie – Caritas: die Lösung zur Bewältigung der steigenden Aufgabendichte

Termin: Donnerstag, 2. Juli 2020, 10 Uhr

Schwerpunkt des Webinars: Die Aufgabendichte im kirchlichen, diakonischen oder caritativen Bereich nimmt ständig zu. Die üblichen PC-Programme reichen nicht mehr aus, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. In diesem Webinar wird gezeigt, wie einfach und intuitiv die Visualisierung mit MindManager hilft, den Überblick zu behalten.

Anmeldung: Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://t1p.de/94wx

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie www.corel.com

© 2020 Corel Corporation. Corel, das Corel Logo, das Corel Ballon Logo, MindManager, das MindManager Logo, Mindjet, CorelDRAW und WinZip sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. ClearSlide ist eine eingetragene Marke von ClearSlide Inc. in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Patente: www.corel.com/patent

