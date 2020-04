Mindestabstand mit Künstlicher Intelligenz sicherstellen: SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard

Indoor Personen-Tracking für Produktion und Logistik

München, 29.04.2020 – Am 16. April hat das Bundesarbeitsministerium neue Arbeitsschutzstandards festgelegt, die insbesondere während der Corona-Pandemie zu beachten sind. Die Wirtschaft soll schrittweise zur Vorkrisen-Leistung zurückkehren. Ein hohes Maß an Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz schafft dafür die Voraussetzung. Ein wesentliches Element ist hierbei “Social Distancing”, u. a. die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zwischen Personen.

Die Logivations GmbH, internationales Consulting- und Technologieunternehmen mit Sitz in München, bietet hierfür Lösungen unter Verwendung von innovativer Objekterkennung sowie Tracking auf Basis von Machine Learning. Diese kommen bereits in Produktion und Logistik zum Einsatz.

Sicherstellen des Mindestabstandes zwischen Personen in Produktion und Logistik:

Logivations W2MO Tracking erkennt mithilfe von Kameras und Künstlicher Intelligenz Abläufe im Lager oder in der Produktion. Stapler und Warenbewegungen können verfolgt werden. Buchungen erfolgen anhand der erkannten Warenbewegungen automatisch.

Und: Natürlich können auch die Bewegungen von Personen und ihre Mindestabstände zueinander verfolgt werden. Sobald sich Personen zu nahe kommen kann eine Warnung erfolgen: optisch, mit Lampen/Scheinwerfern, oder akustisch. Auf Wunsch kann auch das Tragen einer Maske erfasst werden. Somit kann einfach sichergestellt werden, dass in bestimmten Bereichen nur Mitarbeiter mit Maske unterwegs sind.

Johannes Plapp, CTO Logivations: “W2MO Tracking lokalisiert Objekte mit mm-Genauigkeit. Da ist es einfach auch den Abstand von Personen zueinander zu erkennen.”

Je nach Wunsch des Kunden kann der Persönlichkeitsschutz unterschiedlich gehandhabt werden. Falls der Schutz der Privatsphäre von hoher Bedeutung ist, werden die Personen bereits auf der Erfassungseinheit unkenntlich gemacht. In diesem Fall gibt das System nur eine Warnung, dass sich zwei Personen in einem bestimmten Bereich zu nahegekommen sind.

Um in Corona-Zeiten auch eine Rückverfolgung zu ermöglichen, können auch explizit einzelne Personen identifiziert und nachverfolgt werden. Falls ein zu enger Kontakt bestand, kann das System dokumentieren, wer mit wem wann wie lange in Kontakt war und somit die Nachverfolgung der Gesundheitsbehörden effektiv unterstützen. Das Verfolgen von Personenbewegungen ist bereits im Standard von W2MO Tracking enthalten und die Lösung kann kurzfristig installiert werden.

Mit W2MO Tracking lassen sich auch mittel- und langfristig wesentliche Einsparungen erzielen. Beispielsweise durch die automatische Verbuchung von Warenbewegungen oder durch das Tracken und Analysieren der Effizienz der Staplerflotte. Die Lösung lässt sich bis zur automatischen Navigation von fahrerlosen Transportsystemen ausbauen und ermöglich damit beispielhaft kostengünstige innerbetriebliche Transporte.

Die Installation der Erfassungseinheiten kann vom Kunden selbst erfolgen – die Software wird von Logivations remote bereitgestellt. Ein virtuelles Projekt ohne physikalischen Kontakt ist problemlos möglich. Mehr Informationen (und insbesondere ein Video) finden sich hier: https://www.logivations.com/de/solutions/agv/landing_tracking.php

Logivations ist ein internationales Consulting- und Technologieunternehmen mit Sitz in München. Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für die ganzheitliche Planung und Optimierung aller Aspekte der Logistik auf Basis modernster KI-, Optimierungs- und Web-Technologien sowie Verfahren des “Deep Machine Learning” nach dem Motto “Design by Efficiency”. Unsere Softwarelösung W2MO ist weltweit führend in der Gestaltung, 3D- und VR-Visualisierung, Optimierung und Bewertung der Prozesse in Supply Chain, Lager- und Produktionslogistik. Bereits über 30.000 professionelle Anwender nutzen W2MO direkt aus der Cloud oder lokal installiert. W2MO wurde mehrfach von Expertengremien ausgezeichnet, u.a. auf der LogiMAT 2011 zum “Besten Produkt”, 2013 vom US-Analysten Gartner Inc. zum “Cool Vendor”. Von Volkswagen ist W2MO 2016 zum “Top-Innovator des Volkswagen Scoutings Logistikinnovationen” und 2019 in den Kreis der 20 “Nominated Top Innovatoren” gewählt worden.

