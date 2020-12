Milaidhoo & Nautilus – Die Bohemian Hideaways auf den Malediven

Die zwei noch jungen Schwester-Resorts im Baa-Atoll sind ein Geheimtipp besonders für alle Paare und Honeymooner, die Wert auf Individualität und Exklusivität legen.

Lässiger Luxus, unprätentiöser Barfuss-Lifestyle, Boho-Chic. So würde man das Milaidhoo und das Nautilus knapp beschreiben. Beide haben aber doch Ihre ganz eigene persönliche Note, die sie unterscheidet.

Unvergessliche Milaidhoo Moments

Die großzügigen und lichtdurchfluteten 50 Beach oder Over-Water Villen der Insel lassen sich alle zu 180 Grad öffnen, um eins mit der natürlichen Schönheit der maledivischen Natur zu werden. In dieser Weise einzigartig auf den Malediven! Getoppt wird das nur noch von den “Milaidhoo Moments”, die Ihren Urlaub zu einem echten unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Gehen Sie nicht nur angeln, sondern begleiten Sie einen einheimischen Fischer und lernen Sie wie man traditionell auf den Malediven fischt. Machen Sie nicht nur einen Ausflug, sondern lassen Sie sich von einem Malediver seine Insel zeigen und lernen dabei die Kultur kennen. Oder begleiten Sie den Chefkoch der Insel, pflücken heimische Kräuter und kreieren Sie mit ihm ein neues Gericht.

Under the Sea

Das Milaidhoo und Nautilus liegen in unmittelbarer Nähe eines UNESCO Biosphären-Reservates und der darin gelegenen berühmten Hanifaru Bay, in der sich von Juni bis November unzählige Mantarochen tummeln. Somit zählen die zwei zu den wenigen Resorts mit intaktem, gesunden Hausriff, welches sich rund um die Inseln erstreckt. Lassen Sie sich von der inseleigenen Meeresbiologin die Korallen- und Tierwelt der Malediven näherbringen: Hier finden Sie Antworten darauf, wie Walhaifische ticken, warum Mantarochen tanzen, was Delfine zum Lächeln bringt und Sie erfahren, was Sie tun können, um dieses Reservat zu schützen und zu unterstützen.

The Nautilus Philosophie: “Absolute Freiheit”

Keine Frühstückszeiten, keine Kleiderordnung, keine Schuhe, keine Öffnungszeiten. Hier wird alles komplett individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gestaltet. Frühstück am Pool? Kein Problem. Die Speisekarte, die nur als Inspiration gilt, sagt Ihnen nicht zu? Kein Problem, bestellen Sie einfach das, auf was sie Lust haben. Genauso hält es sich mit den Aktivitäten und Spa-Behandlungen, alles individuell auf Sie abgestimmt und ohne Termin.

Auf der kleinen 250 x 250 Meter großen Insel befinden sich nur 26 Villen, Over-Water oder Beach, alle im tropischen Boho-Chic und weitläufiger Terrasse und eigenem Pool.

Ihr eigener House Captain, der Ihnen 24/7 zur Verfügung steht, arrangiert Ihnen Ihre absolute Freiheit. Als Boutique-Insel hebt das Nautilus das Konzept des luxuriösen Barfuß-Lifestyles auf ein neues Level, machen Sie sich frei von Zeit und Alltag!

Elegant Travel hat als Malediven Experte beide Resorts besucht und kann Ihnen exklusive Insider-Tipps und Konditionen garantieren.

Elegant Travel GmbH

-Dominik Babel-

Marktplatz 19

D-83115 Neubeuern

+49 (0) 8035 90 888 50

www.elegant-travel.de

info@eleganttravel.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Elegant Travel GmbH

Herr Dominik Babel

Marktplatz 19

83115 Neubeuern

Deutschland

fon ..: +49 (0) 8035 90 888 50

web ..: http://www.elegant-travel.de

email : info@elegant-travel.de

Elegant Travel wurde gegründet um Gäste zu inspirieren.

Je mehr wir es schaffen zu inspirieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Leben bereichern. Es gibt viele Wege sich zu inspirieren. Einer davon ist das Reisen. Egal ob alleine, zu zweit oder in der Familie. Wir organisieren Reisen für genau diese Inspiration. Wir planen Reisen für große Gefühle und Ideen. Regelmäßig bereisen mein Team und ich für Sie die Welt, stets auf der Suche nach den besten Zutaten für Ihren Traumurlaub.

Welchen Namen hat Ihr Paradies? – Gemeinsam finden wir es heraus.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

Elegant Travel GmbH

Frau Tessa Schmid

Marktplatz 19

83115 Neubeuern

fon ..: +49 (0) 8035 90 888 50

email : tessa.schmid@elegant-travel.de