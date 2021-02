Migräne und Koffein, So hängt es zusammen.

Migränepatienten haben eine Hassliebe zu Koffein. Für viele hilft der Vasokonstriktor, ihre Migräneschmerzen zu lindern.

Bei gleicher Anzahl ist die Chemikalie ein Auslöser für Migränekopfschmerzen. Die Beziehung zwischen Koffein und Migräne ist alles andere als einfach.

Für Koffeinsüchtige, die feststellen, dass ihre tägliche Tasse ein Migräneauslöser ist, ist das Problem des Koffeins besonders heikel. Menschen, die regelmäßig große Mengen Koffein konsumieren, haben häufig Entzugskopfschmerzen, wenn sie nicht ihren regulären Java-Ruck bekommen. Wenn sie für Migräne prädisponiert sind, werden die Kopfschmerzen, die sie bekommen, wenn sie das Koffein herausschneiden, ein Trottel sein. Viele Menschen denken, dass Koffeinentzug allein eine Migräne hervorrufen kann. Regelmäßige Koffein-Aholiker sollten ihre Koffeinaufnahme langsam senken, damit sie ihren Körper nicht in den Entzug schicken.

Viele Migräne-Schmerzmittel enthalten Koffein. Die vasokonstriktive Wirkung von Koffein hilft bei manchen Menschen, Migräne-Schmerzen zu lindern. Eine aktuelle Theorie darüber, was genau während der Migräne im Kopf vor sich geht, besagt, dass sich die Arterien im Tempel während eines Anfalls entzünden und eine Vasokonstriktion die Entzündung verringern würde. Ein weiterer möglicher Grund, Koffein in ein Migränemedikament aufzunehmen, ist, dass es als Ergänzung zum Hauptanalgetikum wirkt. Studien haben gezeigt, dass viele Analgetika effizienter wirken und in Kombination mit Koffein einen größeren Durchschlag erzielen, obwohl niemand genau weiß, warum.

Koffein kommt an vielen unerwarteten Orten vor, daher müssen Migränepatienten, die empfindlich darauf reagieren (nicht alle), wachsame Etikettenleser sein. Jeder kennt Getränke, Dinge wie Kaffee und Cola. Koffein ist auch in vielen klaren Limonaden oder Limonaden mit Fruchtgeschmack enthalten. Koffein ist in Schokolade enthalten; Je dunkler die Schokolade, desto mehr Koffein enthält sie. Koffein ist in vielen rezeptfreien Analgetika enthalten und nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Migränepatienten sollten in rezeptfreien Migräneformeln regulärer Medikamente besonders koffeinarm sein.

