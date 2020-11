Midea von Vereinten Nationen für Nachhaltigkeit geehrt

Midea engagiert sich als Branchenführer schon seit über einem Jahrzehnt für eine umweltschonende und energieeffiziente Raumklimatisierung. Dafür wurde das Unternehmen nun von der Sonderorganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) mit dem “Outstanding Contribution Award” ausgezeichnet. Midea und die UNIDO arbeiten gemeinsam an einem Forschungsprojekt für nachhaltige Klimatechnik. Ziel ist es, das Kühlmittel HCFC-22 durch den natürlichen Kohlenwasserstoff Propan (R-290) zu ersetzen, der mit einer hohen Energieeffizienz, sehr guten thermodynamischen Eigenschaften und einem niedrigen Treibhauspotential (GWP) eine nachhaltige Klimatechnik fördert. Die Auszeichnung mit dem “Outstanding Contribution Award” ist für Midea vorläufiger Höhepunkt im Einsatz für Klimaschutz. Sie reiht sich ein in zahlreiche Ehrungen, wie etwa den “Blauen Engel” der deutschen Bundesregierung. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit vergibt das Gütesiegel seit 40 Jahren für besonders umweltschonende Technologien.

Der stellvertretende Beauftragte der UNIDO in China, Ma Jian, findet bei der Verleihung des Awards klare Worte: “Die UNIDO drückt Midea die größte Anerkennung für ihren Beitrag zum Umweltschutz aus. Durch enorme Bemühungen findet das Unternehmen Lösungen für Raumklimaanlagen, die den ständig steigenden Ansprüchen an Nachhaltigkeit gerecht werden.” In der Tat treibt Midea mit Investitionen von mehr als sieben Millionen Dollar in den vergangenen 10 Jahren Entwicklungen voran und forscht in über 80 Laboren an einer nachhaltigen Klimatechnik durch Kältemittel mit einem niedrigen Treibhauspotential. Die Bemühungen zahlen sich nicht zuletzt in über 200 nationalen und internationalen Patenten aus. Mick Xiaowei Ma, Geschäftsführer bei der Midea Europe GmbH, äußert sich zur jüngsten Ehrung: “Natürlich freuen wir uns sehr, dass die Vereinten Nationen unsere Forschung und Entwicklung würdigen. Als internationaler Konzern sind wir uns der Verantwortung beim Klimaschutz bewusst. Dies stellen wir auch ganz aktuell mit unseren neuen Splitanlagen Breezeless+ und All Easy Pro unter Beweis.”

Die Breezeless+ und die All Easy Pro überzeugen mit höchster Effizienz und einer umweltschonenden Technologie. Sie erreichen durch ihre innovative Konzeption die Energieeffizienzklasse A+++ (Kühlen) und A++ (Heizen). Die Anlage Breezeless+ gewährleistet durch die weltweit erste Twin-Flap Mechanik eine smarte, schnelle, leise und gleichmäßige Temperierung in jedem Winkel des Raumes. Die All Easy Pro läuft durch ihr neuartiges System “Intelligent Eye” nur, wenn sich Personen im Raum befinden. Ist keine Aktivität messbar, schaltet sie automatisch in den Energiesparmodus – ein Gewinn für Kunde und Klima gleichermaßen.

Über Midea & Midea Europe

Midea ist eine Marke im Haushaltsgerätegeschäft der Midea Group – einem weltweit führenden High-Tech-Unternehmen, das 2020 auf Platz 307 der Global Fortune 500 rangiert. Das Geschäft der Midea Group geht über Haushaltsgeräte und Klimaanlagen hinaus und umfasst die Geschäftssäulen HVAC, Robotik und Automatisierung, Smart Home und IoT sowie intelligente Logistik und Komponenten. Alle Geschäftsbereiche der Midea Group streben nach einem Credo: #HumanizingTechnology.

Die Midea Europe GmbH ist die europäische Tochter der Midea Group mit Sitz in Eschborn. Über 60 Mitarbeiter kümmern sich um die Belange der Kunden sowie die Darstellung und Vermarktung der vielseitigen Produkte in der Öffentlichkeit. Die Produktpalette reicht von professionellen Klimaanlagen, über mobile Klimaanlagen, Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler und Waschmaschinen bis hin zu Mikrowellen oder kleineren Haushaltsgeräten.

Die Marke Midea bietet eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten in der Hausgeräteindustrie, spezialisiert auf die Bereiche Luftaufbereitung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kühlung, Waschen und Trocknen, Großküchen- und Kochgeräte, kleine Küchengeräte, Wassergeräte, Bodenpflege und Beleuchtung.

Midea glaubt daran, durch einen verbraucher- und problemlösungsorientierten Ansatz überraschende Lösungen anzubieten. Midea denkt in die Zukunft, investiert in die Forschung und erfindet sich ständig neu. So gelingt es, die sich kontinuierlich ändernden Anforderungen der Verbraucher zufrieden zu stellen.

Midea ist, neben vielen anderen Kategorien, die weltweite Nummer 1 bei Verbrauchergeräten1, die weltweite Nummer 1 bei der Luftbehandlung2, die weltweite Nummer 1 bei Großgeräten3 und die weltweite Nummer 1 bei kleinen Kochgeräten4.

Die weltweit 34 Produktionszentren von Midea und über 150.000 Mitarbeiter in mehr als 200 Ländern und Regionen erwirtschafteten im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von mehr als 40,5 Milliarden US-Dollar.

Die 28 weltweiten Innovationszentren von Midea und das starke Engagement im Bereich Forschung und Entwicklung haben bisher zu mehr als 50.000 genehmigten Patenten geführt.

https://www.midea.com/de

https://www.midea-group.com/Our-Businesses/home-appliances/midea

Firmenkontakt

Midea Europe GmbH

Mark Seng

Ludwig-Erhard-Str. 14

65760 Eschborn

06196-90 20 137

mark.seng@midea.com

https://www.midea.com/de/

Pressekontakt

kiecom GmbH

Michael Schneider

Rosental 10

80331 München

089 2323620

schneider@kiecom.de

http://www.kiecom.de

Bildquelle: Midea