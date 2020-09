Microsoft Dynamics 365 und Agenda Fibu – ein starkes Paar

ExtremeCloud IQ ist in 17 Ländern in Betrieb. Es ermöglicht verbesserte Kunden- und Partnererfahrungen und führt Extreme zu einem vollständig cloudbasierten Unternehmen FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 9. September 2020 - Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt bekannt, dass ExtremeCloud™ IQ an 28 Standorten in 17 Ländern eingesetzt wird. Damit ist die Transformation von Extreme zu einer vollständig Cloud-Managed Enterprise erfolgreich umgesetzt. Die...