Microblading Berlin Siemensstadt Permanon Berlim

Kosmetikstudio Permanon Berlim in der Weißenburger Str. 22 ist die Anlaufstelle für Microblading Berlin Siemensstadt

Microblading Berlin Siemensstadt, ist das Schönheitsstudio Permanon Berlim inzwischen die Anlaufstätte in Berlin. Beim Microblading handelt es sich um manuelles Permanent Make-up. Ebendiese Methodik kommt aus Fernost und kann ohne Einbezug von maschinellen Apparaten durchgeführt werden. Dementsprechend zählt die Kunst der ausführenden Kosmetikerin (Microblading Artist) an.

Unter Zuhilfenahme von Microblading formt sie semi-permanente Augenbrauen, sogar aleinstehende Härchen sind möglich. Microblading erlaubt sehr wohl auch das Pigmentieren von Lippen. Als Arbeitsgerät dient ein Pen, der aus aneinandergereihten sehr kleinen Klingen (“Blades”) besteht.

Von daher hat das Verfahren seinen Namen. Jene Blades eigenen sich dafür, filigrane Striche in die obere Haut zu ritzen, um in sie Farbpigmente einzuarbeiten. Da es sich um dauerhaftes Make-up handelt, bleiben die Farbpigmente permanent, aber beileibe nicht für immer in der Hautstruktur.

Die Haltbarkeit vermag bei den Augenbrauen ein bis zwei Jahre betragen, in in einigen Fällen auch etwas mehr oder weniger. Das hängt von der Hautbeschaffenheit und Merkmalen wie dem jeweiligen Metabolismus ab. Wer die Zeichnung vorab eliminieren lassen will, vermag dazu eine Lasertherapie verwenden.

Die Form und die Farbe der Augenbrauenzeichnung kann entsprechend den Wünschen an das Antlitz der betreffenden Person abgestimmt.

Es gibt einen relevanten Unterschied zu einer Tätowierung: Bei dieser dringt die Farbe äußerst stark in die Haut ein, wo sie für immer verbleibt.

Beim Microblading im Gegensatz dazu ritzt Microblading Artist Marleen die Haut bloß oberflächlich an. Aus diesem Grund dringen die Farbpigmente nur in die obere Dermis ein. Das reduziert die Alterungsbeständigkeit der Zeichnung, die naturgemäß nach zwei Jahren wiederholt werden kann, es ermöglicht ebenso auch feinere Linien als bei einer normalen Tätowierung.

Arbeitstechniken des übrigen Permanent Make-Ups erzeugen faktisch nicht so filigrane Ergebnisse. Die sehr feinen Haarlinien des Microbladings wirken besonders realistisch – so, wie es nur eine Zeichnung von Hand ermöglicht. Der Vorteil besteht in erster Linie darin, dass die Trägerin künftig nicht jeden Morgen ihre Augenbrauen zeichnen muss.

Wie funktioniert das Microblading Berlin Siemensstadt in der Realität?

Der erste Schritt vor der Korrektur ist die örtliche Betäubung der Augenbrauenpartie mit einer Creme. Infolgedessen} spürt die Kundin im Laufe der Prozedur allenfalls noch ein kleines Ziehen, jedoch keine Schmerzen. Dann zeichnet die Artistin mit dem Pen in Handarbeit und überaus akkurat die Härchen auf die Haut. Organische Farbpigmente geben nun den Augenbrauen den gewünschten Ton.

Der Wundheilungsprozess setzt prompt nach der Korrektur ein. Während dieser Phase darf die betreffende Kundin die frisch gestalteten Augenbrauen am optimalsten nicht betasten und schon gar nicht an ihnen kratzen. Genauso sind Peelings tabu. Die Artistin übergibt Anweisungen zur Pflege, die unbedingt zu befolgen sind. Dadurch stellt sich ein hervorragendes Ergebnis ein.

Die Haut benötigt für ihre Besserung wenige Tage. Das endgültige Ergebnis ist nun verifizierbar. Gelegentlich kann sich ein Wiederholungstermin sein Geld wert sein, um eine noch intensivere Zeichnung zu bekommen.

Fortsetzung des Microbladings oder Wiederkehr zum Ursprung

Wenn die Zeichnung der gestalteten Augenbrauen nach 12 bis 24 Monaten nachlässt, entscheidet sich die Trägerin für eine Auffrischung oder der Rückkehr zum originalen Ursprungszustand der Augenbrauen. Der relevanter Vorteil des Microbladings ist im Vergleich zu anderweitigen Arbeitsmethoden das sanfte Verblassen der Farbpigmente, die ihre grundsätzliche Farbnuance beibehalten. Die Wiederkehr zur “Natur” ist leicht möglich.

Die Inhaberin des Permanon Berlim Marleen Joczat wurde vor über 10 Jahren zur Ganzheitskosmetikerin ausgebildet und bringt entsprechend viel Kompetenz mit dieser Methode mit. Weitere Fachkompetenz erlangte sie durch Fortbildungen zur Permanent Make-Up Artistin, zur Wimpernstylistin und zur Phibrows Microblading Artistin. Ihre Kundinnen schätzen an Marleen neben ihren fachlichen Qualitäten auch den sehr sympathischen Umgang mit den Kunden. Ihr gesamtes Ressort umschließt Augenbrauen Microblading, Wimpernverlängerung, Permanent Make-Up und Wimpernwelle/Wimpernlifting. Terminvereinbarungen sind am Telefon unter 01525-5174694 möglich.

Marleen Joczat empfängt seit 2017 ihre Kunden im Kosmetikstudio Permanon Berlim. Das in der Weißenburger Straße 22 angesiedelte Unternehmen in Berlin Spandau bietet ein umfassendes Sortiment an Kosmetikleistungen in Wohlfühlatmosphäre.

Als ausgebildete PhiBrows Microblading Artistin ist Marleen Joczat für ausgezeichnete Leistungen im Bereich Microblading in Berlin Spandau bekannt.

Firmenkontakt

Permanin Berlim

Marleen Joczat

Weißenburger Str. 22

13595 Berlin

+49 1525 5174694

marleenjoczat@googlemail.com

https://permanon-berlim-microblading.business.site

Pressekontakt

Strohm & Brandt GbR

Oliver Brandt

Schöllinger Feld 44

58300 Wetter

02335-8859036

info@wachstumspartner.com

http://www.wachstumspartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.