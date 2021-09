Michel Guillaume wird Konzertveranstalter

24 Jahre lang war Guillaume in der ZDF-Reihe Soko München als Kriminaloberkommissar Theo Renner auf Verbrecher-Suche. Jetzt sucht der Schauspieler und Regisseur Musiktalente.

Am 27. September startet sein von ihm und Musiker Uli Nöcker initiiertes Projekt SoundscoutsOpenMic.

Über SoundscoutOpenMic:

Zweimal im Monat stellen Uli Nöcker, Saxophonist bei „Woolf & the Gang“ und Michel Guillaume im Rahmen mit ihrer neuen Konzertagentur „Soundscouts Open Mic)“ Bands und Künstler aus dem Münchener Raum vor: Trotz der coronabedingt weiterhin unsicheren und nicht zuletzt für die gesamte Kulturbranche schwierigen Zeiten haben sich die beiden entschlossen, das großzügige Kooperationsangebot der langjährigen Freunde von Guillaume, Iris von Zastrow und Stefan Zimmermann, Initiatoren und Betreiber des am 08. September 2021 eröffnenden Hoftheaters in München, dankend anzunehmen. „Wir werden an zunächst zwei Abenden im Monat sowohl bereits bekannten und etablierten als auch ambitionierten (Nachwuchs-)Künstler:innen aus dem Großraum München einerseits, dem Münchner Publikum andererseits im Hoftheater eine neue Bühne bereiten. Jeder von uns hat einen großen Nachholbedarf an Kunst und Kultur: das Publikum will wieder Konzerte besuchen, und die Künstler:innen brennen darauf, endlich wieder auf die Bühne zu dürfen und zu spielen. Wir freuen uns einfach sehr, dass wir hierzu einen Beitrag leisten können. Unsere musikalische Bandbreite reicht von Jazz über Blues, Rock, Funk, Pop bis hin zu Folk, wobei wir uns da allerdings kaum Grenzen setzen. Z.B. diskutieren wir derzeit auch, Stand-up-Comedy und Lesungen mit ins Programm aufzunehmen“, so die beiden Geschäftsführer von Soundscouts Open Mic.

Künstler:innen, die sich angesprochen fühlen und bei den Soundscouts auftreten möchten, sind herzlich eingeladen, sich mit Demo-Material direkt per E-Mail unter [E-Mail] oder [E-Mail] zu bewerben.

Premiere: 27. September „DeHÖRMANN“

Den Auftakt macht am 27. September die Gruppe „DeHÖRMANN“ rund um Frontfrau Veronika Hörmann. Mal mit derben und direkten, aber auch mit ganz leisen Tönen, singt sich die ,Soubretten Queen of Rock´n`Roll‘ in die Herzen der Zuhörer*innen. Hin und hergerissen zwischen High Heels und Wanderschuhen, schreibt Veronika über alles, was in ihrem Leben so passiert: vom Vulkanausbruch auf Bali bis zum Herzschmerz. Immer im Gepäck hat der rote Lockenkopf ihre Männer, die „DeHÖRMANN“ erst komplett machen. Als nächstes 2021 stehen auf dem Programm:

27.09.2021: DeHörmann

14.10.2021: Ludwig Seuss Band

26.10.2021: LOVEMEN

09.11.2021: Carolyn Breuer

19.11.2021: Michael Alf

09.12.2021: Woolf & the Gang

21.12.2021: TAPPE:REITER

Das gesamte Programm: https://hof.theater/

Hoftheater München im Stemmerhof

Tatort für die Musiker ist das kleine, aber feine Hoftheater München im Stemmerhof, im Münchner Süd-Westen, Plinganserstraße 6. Nach der Pandemie bedingten Zwangspause hob sich dort am 8. September erstmals wieder der Vorhang. Die Spielzeit begann mit dem gefeierten Stück „Ein Kuss – Antonio Ligabue“, mit dem preisgekrönten Schweizer Schauspieler Marco Michel.

