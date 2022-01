Michaela Rietz wird mit dem „Networking-Excellence-Award“ ausgezeichnet

#Ahrweilersollleuchten sorgt in Business-Sozial-Media-Plattformen für Aufsehen und ist äußerst erfolgreich. Ahrweiler konnte weihnachtlich beleuchtet werden

(Achim bei Bremen) „Alleine kann man vieles schaffen, im Team schafft man aber fast alles“ Das ist der Grundgedanke des Netzwerkens. Viele Netzwerker leisten für oder mit ihrem Netzwerk Hervorragendes. Daher wird der „Networking-Excellence-Award“ genau diesen Menschen verliehen.

2022 werden 10 Menschen mit dem neu gegründeten Award ausgezeichnet. Strategische Netzwerker handeln aus Überzeugung und agieren meist ohne in das Rampenlicht der Presse oder des Rundfunks zu drängen. Sie erreichen unglaublich viel für oder mit ihren Netzwerk. Ob berufliches Vorankommen, Klimaschutz oder andere Themen, die Tätigkeitsfelder der Netzwerker sind vielfältig.

Der neue Award wird Menschen oder Organisationen auszeichnen, die wirklich Wertvolles für die Netzwerke oder die Gesellschaft leisten. Tobias Epple, Gründer des „Kompetenzzentrums für Führung und Vertrieb“ wird dafür ausgezeichnet, dass er Menschen im Vertrieb zu mehr Erfolg und besseren Netzwerken verhilft. Michaela Rietz wird für ihre Verdienste rund um die Weihnachtsbeleuchtung für Ahrweiler und den Wiederaufbau des Ahrtales ausgezeichnet. Prof. Ing. Timo Leukefeld wird zum Beispiel für seine Arbeiten rund um die „Energieautarken Mehrfamilienhäuser“ ausgezeichnet, da sie einen wertvollen Beitrag zu Klimaschutz erbringen. Alle Preisträger sind besondere Menschen, die sich selber selten ins Rampenlicht stellen aber viel erreichen.

Michaela Rietz lebt und arbeitet im Ahrtal, genauer gesagt in Ahrweiler und wurde auch persönlich von der Flut getroffen. Anfang Dezember hat sie sich aufgemacht, um mit ihren Netzwerk speziell auf LinkedIn, wo sie sehr viele sogenannteFollower hat, Licht und somit auch Hoffnung ins Ahrtal zu bringen. Die Flut hat das gesamte Equipment für die festliche Weihnachtsbeleuchtung der Stadt vernichtet. Anfang Dezember war Ahrweiler dunkel, während in allen Städten in Deutschland das Licht die Innenstädte festlich beleuchtete. Unter dem Hashtag #ahrweilersollleuchten machte Frau Rietz darauf aufmerksam und setze damit eine gewaltige Hilfsaktion in Gang. Nur wenige Tage später trafen erste LKW-Ladung mit Leuchtmitteln sowie Helfer ein. Es wurden so viele Leuchtmittel gespendet, dass auch andere Orte im Ahrtal davon profitierten. Und nun geht es weiter – Michaela Rietz organisiert gemeinsam mit einem Expertenteam den Wiederaufbau.

Soziale Netzwerke suggerieren, dass es wichtig ist, möglichst viele Kontakte zu haben. Nicht selten haben User 10.000 und mehr Kontakte auf den diversen Plattformen aber sie erreichen in der Regel nicht viel, außer sich selber ins Rampenlicht zu stehen. David Jacob Huber, Autor des Buches „Erfolgskurs Networking“, Speaker und Trainer hat da eine andere Meinung. „Qualität vor Quantität“ ist sein Motto. „Es nützt nicht viel, mit unglaublich vielen Menschen virtuell vernetzt zu sein, ohne dass man mit seinen Kontakten wirklich arbeitet, kommuniziert oder gemeinsame Ziele verfolgt. Diese Massenkontakte sind meist reine Konsumenten und werden nicht ins Handeln gebracht. Dabei geht es aber darum, mit unterschiedlichen Menschen gemeinsame Wege zu gehen“ -so Huber wörtlich.

David Jacob Huber ist als Experte für strategisches Networking anerkannt. Zurzeit berät er viele Industrieunternehmen und begleitet die Transformation der analogen Kundenbetreuung hin zum digitalen Vertrieb. Mitarbeiter werden qualifiziert, mit Sozial Media und Web-Meetings Kontakt zum Kunden zu halten und ihn zu beraten. Hier eine Kundenmeinung: „Ich als Verkäufer bin in der Regel die Kontaktperson zu meinen Kunden in der Bau- und Wohnungswirtschaft im Verkaufs- und Vertriebsalltag. Seit der Pandemie stehe ich bei meiner täglichen Arbeit zunehmend vor der Herausforderung, dem Neukunden, meine Zielkunden oder meinen Stammkunden die Vorzüge unserer Produkte, Services und Dienstleistungen zu vermitteln und ihn mit meinem Netzwerk zu erreichen. Das Seminar „Digitaler Vertrieb – Digitales Networking“ von Herrn David Jacob Huber hat mir neue Möglichkeiten und Instrumente aufgezeigt, wie ich digital mit dem Kunden kommunizieren kann, und dabei Webmeetings und die sozialen Netzwerke nutzen kann.“ Das Buch „Erfolgskurs Networking“ der Autoren David Jacob Huber und Jana Jeske ist im Handel erhältlich (ISBN-Nummer 978-3-99060-285-0) oder direkt unter:

http://www.erfolgskurs-networking.de/

