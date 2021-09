Miau&Woof Dog Styling School Germany: Alle Ausbilderinnen mit TÜV-Rheinland Zertifizierung

Die Miau&Woof Dog Styling School Germany in Düsseldorf ist die erste Hundefriseurschule in Europa, deren Lehrpersonal vom TÜV Rheinland als „Hundefriseurin mit geprüfter Qualifikation“ zertifiziert wurde.

Düsseldorf, den 16. September 2021 – Die Düsseldorfer Hundefriseurschule Miau&Woof Dog Styling School Germany, geleitet von Claudia Franke und Silke Wommelsdorf, hat sich in den 2 Jahren ihres Bestehens bei zahlreichen Auszubildenden den Ruf als eine der besten Ausbildungsstätten zum Hundefriseur in Deutschland erworben: Alle Absolventen haben sich entweder erfolgreich selbständig gemacht oder konnten gute Anstellungen als Hundefriseure z.B. in den Fellini-Salons von Fressnapf finden. Und seit kurzem kann sich die Hundefriseur-Schule zudem damit brüsten, die erste Hundefriseurausbildungsstätte mit komplett TÜV-zertifiziertem Lehrpersonal im deutschsprachigen Raum zu sein!

Für Profigroomerin Claudia Franke, Ausbilderin der Dog Styling School, ist dies ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal insbesondere im Hinblick auf viele andere Hundefriseurausbildungsstätten: „Im Unterschied zu „normalen“ Friseuren haben Hundefriseure nach wie vor keine formale Ausbildung und Qualitätskontrolle wie die bei IHKs- oder Handwerkskammern geführten Handwerke. Dementsprechend fehlen in der Branche Ausbildungsstandards und Vergleichsmaßstäbe – die Frage, ob eine Hundefriseurausbildung auch tatsächlich ihr Versprechen hält und ihre Kosten wert ist, können Hundefriseurschüler*innen oft erst dann beantworten, wenn sie am freien Markt Erfolg haben – oder untergehen.“

Diese Sorge sollten Auszubildende der M&W Dog Styling Scholl Germany nun nicht mehr haben: Bei den TÜV-zertifizierten Profi-Groomerinnen Claudia Franke und Silke Wommelsdorf erhalten sie die bestmögliche Ausbildung: „Dass beide Ausbilderinnen in unserer Schule TÜV-zertifiziert sind“, erläutert Silke Wommelsdorf, „signalisiert unseren Auszubildenden höchste Standards, geprüfte Prozesse und relevante Ausbildungsinhalte.“

In dem aufwändigen TÜV-Zertifizierungsprozess wurde den beiden erfahrenen Hundefriseurinnen nicht nur fundierte Sachkenntnis über die Anatomie des Hundes, über Fellstrukturen der verschiedenen Rassen, in artgerechter Ernährung, Material- und Werkzeugkunde, Grundlagen der Pflegeprodukte und Hygiene am Arbeitsplatz und nicht zuletzt betriebswirtschaftliche Kenntnisse und professionelle Führung eines Salons „amtlich“ bescheinigt. Ebenfalls geprüft und zertifiziert wurden Praxiskompetenzen von der Vorbereitung über die Wäsche bis hin zum rassengerechten oder modischen Schnitt. Nicht zuletzt werden auch erfolgskritische Soft-Skills wie ein professionelles Beratungsgespräch mit dem Halter bzw. der richtige Umgang mit dem Hund unter Berücksichtigung seines individuellen Charakters geprüft.

Diese TÜV-zertifizierten Kompetenzen kämen selbstverständlich allen Auszubildenden der Dog Styling School direkt zugute, sagt Claudia Franke: „Nicht nur bilden wir unsere Schüler*innen entsprechend unserer Qualifikation aus, alle Absolventen unserer Berufseinsteiger – Ausbildung (8 Wochen) haben zudem die Möglichkeit, direkt im Anschluß, oder nach einigen Monaten Praxiserfahrung, die Personenzertifizierung zum „Hundefriseur mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“ zu erwerben.“

Anderen erfahrenen Hundefriseuren bietet die Miau&Woof Dog Styling School Germany zudem die Möglichkeit, sich in einem eintägigen Praxisworkshop auf ihre Personenzertifizierung zum „Hundefriseur mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“ vorzubereiten.

Weitere Informationen zum Angebot der Miau&Woof Dog Styling School Germany und dem Kursangebot finden Interessenten unter: https://dog-styling-school.com

Die MIAU&WOOF DOG STYLING SCHOOL GERMANY bietet ein vielseitiges Lernangebot für Berufseinsteiger, die den Beruf des Hundefriseurs / Groomers lernen möchten ebenso wie bereits arbeitende Hundefriseure und private Hundebesitzer, die ihre vorhanden Kenntnisse und ihr handwerkliches Können weiter verbessern möchten.

