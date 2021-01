Metzingen: Fischer & Fleischmann schließen sich zusammen

Metzingen, 28. Januar 2021 – Die zwei Traditionsunternehmen Fischer Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG und Fleischmann Garten GmbH & Co. KG bündeln zum 01. Januar 2021 ihre Kräfte. Die daraus resultierenden Synergien eröffnen einen noch besseren Zugang zum Markt und ein umfangreiches Leistungsangebot sowohl im Privatgartenbereich als auch für gewerbliche und öffentliche Auftraggeber.

Bereits im Frühjahr letzten Jahres begannen die ersten Gespräche zwischen Gottfried Fischer und Volker Fleischmann über mögliche Formen der Zusammenarbeit. Die beiden kennen sich seit vielen Jahren und pflegen regelmäßig den Austausch über die Herausforderungen innerhalb der Branche.

Durch die nahezu gleichen Leistungsfelder im Bereich der privaten, gewerblichen sowie öffentlichen Auftraggeber und der langjährigen Erfahrung ergänzen sich beide Unternehmen bestens. Während Firma Fleischmann seit über 35 Jahren am Markt ist, feiert Firma Fischer dieses Jahr ihr 60-jähriges Firmenjubiläum.

Mit Stephan Walker ist zudem zusätzliche Dynamik in die Unternehmensentwicklung eingeflossen. Er ist bereits 2019 zur Fischer Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG gewechselt und bringt nun seine Kompetenzen mit in die Geschäftsführung der gartenbauer ein. “Die Kombination aus unserer langjährigen Erfahrung und den frischen Ideen von Stephan haben zu viel positiven Veränderungen geführt.” so Fleischmann über die künftige Zusammenarbeit.

Gemeinsamer Firmensitz von die gartenbauer gmbh + co. kg fischer + fleischmann ist in der Carl-Zeiss-Str. 49 in Metzingen, von wo aus weiterhin private, gewerbliche und öffentliche Auftraggeber im Kerngebiet rund um Metzingen, Reutlingen, Tübingen und Nürtingen sowie der angrenzenden Albregion bedient werden.

die gartenbauer gmbh + co. kg fischer + fleischmann ist entstanden aus zusammen mehr als 90 Jahren Erfahrung der Fischer Garten- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG und der Fleischmann Garten GmbH & Co KG. Die beiden Traditionsunternehmen bieten seit 60 Jahren (Fischer) und 30 Jahren (Fleischmann) professionelle Leistungen im Garten- und Landschaftsbau. Mit rund 30 Mitarbeitern und dem sehr gut ausgestatteten Maschinenpark sorgen sie für eine schnelle und nachhaltige Umsetzung der Aufträge und für die termingerechte Realisierung in einem möglichst kurzen Zeitfenster.

Kontakt

die gartenbauer gmbh + co. kg fischer + fleischmann

Stephan Walker

Carl-Zeiss-Str. 49

72555 Metzingen

07123 / 9274 – 0

info@die-gartenbauer.de

https://die-gartenbauer.de

