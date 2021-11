Metropolitane – der neue Italosound von Genio per Due

Bella musica italiano

In Pula auf den Spuren ihrer Vergangenheit und ihrer Liebe, die dort vor mehr als 34 Jahren begann und die sie bisher schützend durch alle Wogen und Wellen des Lebens getragen hat. Auf der größten Halbinsel der nördlichen Adria ist ein besonderer Flair zu verspüren und vor allem eine sehr gelassene Lebensfreude, die durch absolute Leichtigkeit besticht. Ein Loslassen des Alltäglichen ist hier in der sehr naturbelassenen Region unausweichlich. Die Tage und die Nächte sind durch Tanz, Liebe und gutes Essen geprägt. Genau dieses Chillen inspirierte die beiden Musiker für Neues und zudem sehr spannendes Musikmaterial, das uns nicht vorenthalten wird.

Jetzt schon präsentieren Genio per Due Ihren Pop-Dance-Song „METROPOLITANE“.

Hierin beschreibt das Duo eine in der U-Bahn entstehenden Liebe, geprägt vom Kommen und Gehen, geprägt vom Rhythmus und der Leidenschaft. Ein Synonym für das Leben, wo alles fließt und geht, eine ständige Veränderung, eine Konfrontation von Einsamkeit, Zweisamkeit von Lust und auch von Traurigkeit, vom aneinander vorbei huschen bis hin zum miteinander sich finden. Bestechend ist der Charakter des Songs, der durch leichte Retro-Stil-Elemente ein melancholisches Hörgefühl vermittelt.

Natürlich bleiben die beiden Vollblutmusiker, deren Songs beim Improvisieren entstehen, auch bei dieser nun neuen Veröffentlichung Ihrem Team mit Produzent Robert Meister – TonArt Studio – und dem Musikmanager und Verleger Jürgen Kerber – JAY KAY – treu.

Die Debütsingle „AMORE“ von Genio per Due erreichte in den DJ TOP 100 als höchste Position Die Chartnotierung #06, was letztendlich auch bei vielen Radiomacher*innen Neugier erweckte.

Jetzt mit „Metropolitane“ wird dies bestimmt eine erfolgreiche Fortsetzung finden…

Label und Labelcode: XENIA Records LC-00902

ISRC-Nr.: DE-F28-21-334-01 /

Music & Lyrics: Diego Stanissa, Jürgen Kerber, Robin Masters

Publisher: JAY KAY Music & Nice Musikverlag

Producer: Robert Meister & Jürgen Rufus Kerber

Diego & Brigitte Stanissa: Vocals

Bob Wundermann: Keyboards, Bass, Drums Programming & Percussions

Chris Odien: Piano & Basic Keyboards & Guitars

Recordings, mixes by Robin Masters and dee jay RUFUS

Mastering by Robin Master

Studio work at TonArt Studio Bremen

Cover photos: Martina Schilling c/o Coverface Saarbrücken

Cover design: Yvonne Kerber

© + (P) 2021 JAYKAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr.: 14334

Distribution JAY KAY

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Mehr Infos über die Künstler gibt es im Web bei den Künstlern und in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: JayKay Music

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de