Metropolen 20 Wohnimmobilienfonds

Eigenkapitalfonds (AIF) mit Rendite und Sicherheit in begehrter Lage

Die PROJECT Gruppe bietet mit dem Wohnimmobilienfonds die chancenreiche Beteiligungsmöglichkeit an Immobilienentwicklungen in den acht Metropolregionen Berlin, Hamburg, Nürnberg, München, Rhein-Main, Rheinland und Wien. Das Angebot verzichtet aus Stabilitätsgründen auf jegliche Fremdfinanzierung. Immobilien stehen für Stabilität und Werterhalt. Die begehrten Metropolen haben einen stetigen Bedarf an neuem Wohnraum. Dieser Trend wird Prognosen zufolge in den kommenden Jahren weiter anhalten. Der stabile deutsche Immobilienmarkt ist auch bei Privatanlegern verstärkt das Ziel von Investitionen.

Den professionellen Marktzugang in den Metropolregionen sichert die PROJECT Immobilien Gruppe als Asset Manager. Der 1995 gegründete Projektentwickler plant, baut und verkauft exklusiv für die PROJECT Investment Gruppe. Die Verantwortlichen der PROJECT Immobilien Gruppe selbst bringen weit längere Erfahrungswerte im Bereich der Wohnimmobilienentwicklung ein. Das Managementrating (sehr gut) des unabhängigen Analysehauses SCOPE bescheinigt die hohe Asset Management-Qualität. Seit Gründung verfolgt die PROJECT Gruppe mit mehr als 30 erfolgreich aufgelegten Fonds, über 26.000 Zeichnungen und einem platzierten Eigenkapital von mehr als 1,2 Mrd. Euro konsequent die Anlageziele ihrer Kunden. Dabei gilt unverändert die Philosophie: Stabilität vor Renditemaximierung.

Sie suchen eine sichere und renditestarke Beteiligung im Bereich der Immobilienentwicklung? Mehr als 26.000 zufriedene Anleger vertrauen zurecht auf die am Markt etablierten und erfolgreichen Immobilienbeteiligungsangebote. Der langjährig erprobte Wertschöpfungsprozess mit reiner Eigenkapitalbasis und breiter Streuung erzielt reale Renditen in Höhe von 6 Prozent und mehr pro Jahr. Auch in seit- oder abwärts laufenden Immobilienmärkten lassen sich so stabile Renditen erzielen, da der Eigennutzer als Wohnungskäufer im Vordergrund der Verkaufsstrategie steht. Dieser kauft in jeder Marktlage. Bei dem aktuellen Angebot wird die bewährte Anlagestrategie der Vorgängerfonds u. a. mit der rein eigenkapitalbasierten Investition ausschließlich in Metropolregionen fortgeführt, so dass es sich durch eine gelungene Kombination attraktiver Ertragschancen mit einem starken Sicherheitskonzept auszeichnet.

PROJECT kann eine durchweg positive Leistungsbilanz vorweisen. Auch die Wachstumsprognose für die kommenden Jahre lässt eine nachhaltig stabile Unternehmensentwicklung erkennen. Bei den Objektabschlüssen beträgt die durchschnittliche Objektrendite über 12 Prozent pro Jahr. Die von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierte Leistungsbilanz weist neben der transparenten Darstellung zur Entwicklung der PROJECT Fondsgesellschaften auch das Eigenkapitalvolumen und die Investorenzahlen aus.

Seit Unternehmensgründung im Jahr 1995 ist der Track Record der Franken lückenlos positiv. Die Nachfrage nach stabilen Immobilieninvestitionen mit attraktiver Ausschüttung ist im Niedrigzinsumfeld ungebrochen. Eine entsprechend positive Entwicklung können die rein eigenkapitalbasierten PROJECT Beteiligungsangebote verzeichnen. Die Investoren sind über die PROJECT Immobilienfonds erstrangig besicherte Eigentümer, die in den deutschen Metropolregionen Berlin, Hamburg, Rhein-Main, Nürnberg, München, Rheinland sowie in der österreichischen Hauptstadt Wien von der PROJECT Immobilien Gruppe errichtet werden.

Weitere Informationen:

http://www.metropolen-deutschland.de

Die CVM GmbH bietet seit über 30 Jahren innovative Investments mit Rendite und Sicherheit! Mehr als 3.000 Kunden vertrauen auf die CVM-Expertise. Die Angebote erhalten Bestnoten von den Analysten.

Firmenkontakt

CVM GmbH

Bruni Büttner

Maximilianstrasse 11

63739 Aschaffenburg

06021 – 22600

06021 – 22606

info@metropolen-deutschland.de

http://www.metropolen-deutschland.de

Pressekontakt

CVM GmbH

Stefanie Lorenzen

Maximilianstrasse 11

63739 Aschaffenburg

06021 – 22600

06021 – 22606

info@metropolen-deutschland.de

http://www.metropolen-deutschland.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.