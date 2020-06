Messenger-App Olvid setzt bei Cybersecurity auf YesWeHack

München, 04. Juni 2020 - NTT DATA gehört zu den diesjährigen Preisträgern des German Innovation Award. Die Auszeichnung als Winner für herausragende Innovationsleistung geht an den führenden Anbieter von Business- und IT-Lösungen in der Kategorie "Excellence in Business to Consumer - Travel, Sports & Outdoor Goods" für den innovativen Einsatz Künstlicher Intelligenz im Golfsport: Die NTT DATA Wall bietet den Besuchern des ältesten Golfturniers...