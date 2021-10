Messe-Neuheit: Vom CAD Modell direkt zum Bauteil-Druck

CoreTechnologie präsentiert neue Software-Version 4D_Additive

Der deutsch-französische Software-Spezialist CoreTechnologie hat die renommierte 3D Druck Software 4D_Additive weiterentwickelt und präsentiert die neueste Version auf der Fachmesse Formnext in Frankfurt vom 16. bis 19. November 2021.

Mit einer Software vom CAD System zum 3D Drucker

Durch Integration der Schnittstellen von EOS, Photocentric, HP und Volumic in die neue 4D_Additive Software Version wird die Datenverarbeitung einfacher. Modelle aller gängigen CAD Formate sowie triangulierte STL Daten werden eingelesen, für den Druck aufbereitet und direkt an den Drucker gesendet. Einzigartig ist die direkte Verarbeitung von exakten CAD Daten, wodurch 3D Modelle wie im CAD System bearbeitet werden. Mit der Software Suite entfällt die aufwendige und zeitintensive Verwendung verschiedener Tools. Die erstmals auf der Fachmesse Formnext 2021 vorgestellte 4D_Additive 1.4 Version erlaubt durch Integration des Software Development Kit (SDK) Eosprint eine Versendung der Druckjobs an aktuelle EOS Maschinen direkt aus der Software heraus.

Neue Bauteil-Designs und Erzeugung von DMC Codes

Das überarbeitete Lattice-Modul der 4D_Additive-Software ermöglicht die Erzeugung von komplexen 3D Gitterstrukturen innerhalb von Sekunden. Mit Gyroide-Mustern und Trabecular-Strukturen zur Nachbildung natürlicher Gitternetze werden neuartige Designs generiert zur Optimierung der Stabilität, Spannungsverteilung und Stoßabsorption von Bauteilen. Die Variation der Funktionszonen und deren Dichte sowie die Verwendung verschiedener Gittertypen erlaubt die exakte Anpassung der Geometrie an geforderte Eigenschaften.

Mit der neuen 4D_Additive Software werden hochauflösende Texturen und Beschriftungen sowohl auf CAD Modellen als auf STL Daten erzeugt. Darüber hinaus umfasst das neue Tool Funktionen für die Erzeugung von DMC Codes, die mit einem speziellen Scanner gelesen werden. Die Substance-Datenbank des Moduls erlaubt den Zugriff auf über 5.000 vordefinierte Oberflächendesigns. Anwender haben zusätzlich die Möglichkeit, eigene individuelle Designs zu erzeugen.

Nesting mit künstlicher Intelligenz

Das überarbeitete Nesting-Modul der neuen 4D_Additive Version sorgt durch eine sogenannte Adaptive Voxel Technologie sowie künstliche Intelligenz für eine optimale Ausnutzung des Bauraums sowie für die gleichmäßige Verteilung der Bauteile zur Vermeidung von Wärme-Nestern. Die neue Powercopy-Funktion erlaubt das konturnahe Multiplizieren von Bauteilen in allen Achsen. Durch die Multiprozessor-Technologie wird eine hohe Berechnungsgeschwindigkeit erreicht.

Slicing und Supports

Für die Anforderung von SLA und FDM verfügt die neue Software über Support-Geometrien sowie spezielle FDM Hatching-Strategien und einen G-Code Generator. Die einzelnen Schichten werden mit einem hochauflösenden 3D Player dargestellt. Die Support-Strukturen werden automatisch als B-Rep erzeugt als editierbare CAD Geometrie zur individuellen Änderung und Anpassung durch den Anwender.

CoreTechnologie präsentiert die neue 4D_Additive Version live auf der Fachmesse Formnext in Frankfurt vom 16. bis 19. November 2021 in Halle 12.0 am Stand E 69.

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive .

Der Softwarehersteller CoreTechnologie mit Standorten in Deutschland, Frankreich, USA, Japan und Großbritannien wird seit seiner Gründung im Jahr 1998 von den Geschäftsführern Dominique Arnault und Armin Brüning geleitet. Mit innovativen Produkten hat das visionäre Unternehmen sein Produktportfolio konsequent optimiert und sich die Technologieführerschaft im Bereich der Konvertierungssoftware gesichert. Jedes Jahr investiert CoreTechnologie mehr als 30 Prozent des Umsatzes in die Erforschung und Umsetzung neuer Technologien und verfügt heute über die vollständigste Produktpalette auf diesem Gebiet.

Im Fokus der Technologie-Entwicklung steht die Produktlinie 3D_Evolution, die einen effizienten und verlustfreien Austausch komplexer Datenstrukturen zwischen unabhängigen und heterogenen CAX-Softwarelösungen gewährleistet. Mit extrem leistungsstarken Nativschnittstellen für alle führenden CAD-Systeme und zur Umwandlung in alle gebräuchlichen 3D-Formate sichert das Software-Modul die optimale Interoperabilität der unterschiedlichsten IT-Lösungen.

Neben der Bereitstellung der Visualisierungs- und Fertigungsdaten über unterschiedliche Systeme hinweg bietet CoreTechnologie herausragende Technologien für die automatische Datenkorrektur, Feature basierte Konvertierung, Geometrieoptimierung, Qualitätskontrolle und die Langzeitarchivierung sowie zur Visualisierung komplexer 3D-Modelle. Die Software-Komponenten für Softwarehersteller der unterschiedlichsten CAX-Anwendungen sind das zweite Standbein des Unternehmens.

Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst mehr als 600 Unternehmen aus Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie, vielfach die Qualitätsführer in ihrem jeweiligen Segment.

