Messages… – Botschaften für die Seele

Jeany de Marco gibt in “Messages…” Botschaften, die sie auf mediale Weise erhalten hat, an die Leser weiter.

Nach einer unerwartet schwierigen Operation, bei der Jeany de Marco kurzzeitig ihr Leben verlor, fand sie nur sehr schwer in den Alltag, ins Dasein zurück. Sie war für zwei Jahre lang in ihrem eigenen Leben und ihrer Existenz mehr “abwesend” als anwesend. Als sie sich dann, mit Hilfe einer Form der Selbstheilung, wieder zurück ins Leben kämpfte, fingen ihre Hände wie von selbst zu schreiben an. Sie verspürt oft mitten in der Nacht den Drang zu schreiben. Sie schrieb mechanisch, ohne zu wissen was die Zeilen bedeuteten. Sie bemerkte meist erst am nächsten Morgen, welche Botschaft die geschriebenen Worte hatten. Sie nahm voller Dankbarkeit und Stolz an, was ihr so geschenkt wurde – und will diese Botschaften nun auch an andere Menschen weiter geben.

Die Leser finden in der Sammlung “Messages…” von Jeany de Marco Worte der Unterstützung, der Begleitung, des Trostes, der Liebe und Worte für die Seele und den Geist. All diese Worte sind Botschaften, die sich direkt an die Herzen der Leser wenden und ihnen Mut und Hoffnung schenken. Die Autorin teilt hier die Nachrichten, die sie im Verlauf der Zeit aus dem Universum erhalten hat und hofft, dass die Botschaften auf die Leser eine genauso heilende Wirkung haben wie auf sie selbst.

“Messages…” von Jeany de Marco ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19414-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

