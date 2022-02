Menschlich – Nachhaltig – Innovativ

So gewinnt man heute die Fachkräfte von morgen!

Spielerische Berufsorientierung beim Karriere Kick in Berlin

Am 22.06.22 findet im Hangar 1 des ehemaligen Flughafen Tempelhofs der Karriere Kick statt.

Eine Berufsorientierungsmesse der besonderen Art.

Unternehmensvertreter*Innen und Schüler*Innen treten am Kickertisch spielerisch in den Kontakt.

Über das eigene Smartphone erhalten die SchülerInnen in jeder Runde einen neuen

Ausbildungsvertreter an die Seite gelost. Gemeinsam Kickern sie im Team 2-3min gegen ein zweites Schüler/Ausbilder-Team und können sich anschließend ganz entspannt über die Themen wie Ausbildung und Beruf unterhalten.

Im Spiel lassen sich in nur wenigen Minuten die Soft-Skills der potenziellen Bewerber erkennen. Der Kickertisch schafft einen extrem niederschwelligen Einstieg und ist zudem der optimale Eisbrecher, um anschließend in lockerer Atmosphäre vertiefende Gespräche zu führen.

Berlin Event – die nachhaltige Eventagentur Berlins und Veranstalter des Karriere Kicks – möchten die regionalen Unternehmen bei der Ausbildungsvermittlung auf menschliche, nachhaltige und innovative Weise unterstützen und echte Begegnungen wieder möglich machen.

Viele Unternehmen, wie die Bundeswehr, IHK-Berlin, BVG, Connectoor, Proven Expert, Klicktipp, uvm., haben die Kraft des Konzepts erkannt und wollen als Partner des Karriere Kicks die Stadt Berlin stärken und den Fachkräftemangel bekämpfen. Wer seine Mannschaftsaufstellung in deutlich weniger als 90 Minuten optimieren möchte, kann sich unter

www.karriere-kick.de/in/berlin/aussteller/ noch bis zum 30.04.22 einen der limitierten Startplätze sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berlin Event O. Schulz & M. Worm OHG

Herr Olaf Marsson

Am Karlsbad 11

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 585 820 60

fax ..: +49 (0) 30 288 317 92

web ..: https://www.karriere-kick.de/in/berlin/

email : info@berlinevent.de

Berlin Event als ISO 14001 zertifiziertes und EMAS registriertes Unternehmen Experte für nachhaltige Events in Deutschland. Ob im Büro oder auf den Veranstaltungen – ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind selbstverständliche und fest verankerte Werte der Unternehmenskultur von Berlin Event. Nachhaltigkeit bedeutet für Berlin Event, jede ihrer Handlungen zu hinterfragen und clevere Ideen und umweltgerechte Lösungen zu entwickeln. Berlin Event ist überzeugt: Events mit nachhaltiger Wirkung bedürfen nachhaltiger Konzepte.

