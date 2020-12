Melitos – Biografie plus Trauma-Verarbeitung

Lila Roth beantwortet in “Melitos” die Frage, ob man trotz traumatischer Ereignisse ein glückliches Leben führen kann.

Dieses neue Buch gewährt persönliche Einblicke in das (lebenslange) Experiment der Selbstliebe und Heilung. Die Arbeit an der eigenen Liebesfähigkeit und die Verarbeitung der Ereignisse von der frühesten Kindheit der Autorin bis in das junge Erwachsenenalter bilden die Kernthemen dieses Buches. Heilung, die sich für jeden Menschen anders gestaltet und doch eine gemeinsame Basis hat, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte, die sowohl inspiriert als auch bewegt. Es ist eine Biografie plus Trauma-Verarbeitung, bei der sich die Autorin Lila Roth selbst als Probandin nimmt.

Die Offenheit, mit der sie seit zwanzig Jahren durch glückliche Umstände und Fügungen mit ihren “Defekten” umgehen darf, möchte Lila Roth in ihrem Buch “Melitos” weitergeben und zeigen, dass auch mit schlechten Erfahrungen ein lebenswertes Leben gelingen kann. Das Buch entstand in den Jahren 2014 bis 2020. Diese sind datiert, sodass Entwicklungsschritte nachvollziehbar sind. Sie will mit ihrem Buch anderen Menschen Mut machen und ihnen dabei helfen sich von altem Ballast zu befreien und leichteren Fußes ihres Weges zu gehen.

“Melitos” von Lila Roth ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15146-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

