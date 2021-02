Mein Resilienz-Tagebuch – Resilienz für Anfänger

Andrea Hunolds Planer “Mein Resilienz-Tagebuch” soll Lesern dabei helfen, Belastungen besser zu bewältigen und mit mehr Gelassenheit durch das eigene Leben zu gehen.

Einigen Menschen fällt es leichter als anderen, mit den täglichen Herausforderungen des Lebens umzugehen. Sie halten schwierigen Situationen nicht nur stand, sondern wachsen sogar daran. Diese innere Widerstandsfähigkeit nennt man Resilienz. Der neue Planer “Mein Resilienz-Tagebuch” von Andrea Hunolds will dabei helfen, Belastungen besser zu bewältigen und mit mehr Leichtigkeit, Energie und Gelassenheit durchs Leben zu gehen. Neben einem wissenschaftlich fundierten Theorieteil bildet das dreimonatige Resilienz-Tagebuch das Herzstück des Buches. Erlerntes Wissen wird direkt in die Tat umgesetzt und Resilienz mit gezielten Fragen täglich trainiert. Ebenso wird ein Pool an 24 einfach durchzuführenden Übungen vorgestellt, mit denen die Leser in die eigene Kraft und Stille kommen können und die sie ganz einfach in den eigenen Alltag integrieren können.

Die Leser lernen in “Mein Resilienz-Tagebuch” von Andrea Hunold zudem ihre negativen Glaubenssätze ins Positive zu wandeln. Sie erfahren, wie sie ihre Ziele erreichen und nachhaltige Routinen langfristig aufbauen können – und das alles mit nur fünfminütigen Tagebucheinträgen am Morgen und am Abend. Die Konzentration auf die eigene, innere Stärke wird den Lesern immer leichter fallen und sie werden Herausforderungen mit einem gut gestärkten seelischen Immunsystem immer besser bewältigen können.

“Mein Resilienz-Tagebuch” von Andrea Hunold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-22706-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de