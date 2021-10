Ein digitaler Überblick über die zahlreichen Angebote Kleves.

Gemeinsam mit der Stadt Kleve bietet die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) mit der neuen Online-Plattform „Mein-Kleve.de“ eine Übersicht über die zahlreichen und vielfältigen Angebote unserer Stadt. Hier kann der Nutzer schnell eine Übersicht über die Gewerbetreibenden, Händler und Dienstleister im gesamten Stadtgebiet erhalten. Ziel ist es, das reiche Angebot an Produkten und Services in der Stadt digital noch besser sichtbar zu machen. Abgerundet wird das neue Portal durch aktuelle Informationen zu regionalen Veranstaltungen und Neuigkeiten. Das Portal wird des Weiteren auch in niederländischer Sprache angeboten, um auch für die zahlreichen Besucher und Kunden aus unserem Nachbarland einen echten Mehrwert zu bieten. Zudem ist die Plattform an das moderne Parkleitsystem sowie den Stadtgutschein von Kleve angebunden.

Ziel dieser Initiative ist es vor allem, die Kaufkraft vor Ort zu halten und die Stadtidentifikation zu stärken. Kleve ist eine attraktive Einkaufsstadt, doch der Einzelhandel und die Gastronomie befinden sich in einem intensiven Veränderungsprozess, der durch die Corona-Pandemie beschleunigt wurde. Online-Handel, Mobilität, Digitalisierung, Demographie und jetzt auch Pandemie – viele Schlagworte, die für ein verändertes Einkaufsverhalten sorgen und zu neuer Konkurrenz und gesteigertem Erwartungsverhalten führen.

Neben der schnellen Übersicht, sind auf der neuen Internetseite „Mein-Kleve.de“ auch detailliertere Informationen zu den einzelnen Unternehmen zu finden. Sofern vorhanden, leitet die Plattform auf den eigenen Online-Shop der Unternehmen weiter, aber auch Unternehmen, die nicht über einen eigenen Shop verfügen, haben die Möglichkeit, ausgewählte Produkte zu präsentieren.

Von „Basis“ über „Standard“ bis „Premium“ stehen den Unternehmen drei attraktive Pakete zur Verfügung. Diese Nutzung kann, dank einer erheblichen finanziellen Unterstützung durch die Stadt Kleve, zur Einführung kostenfrei bzw. mit besonderen Konditionen angeboten werden.

Zunächst liegt der Fokus von „Mein-Kleve.de“ auf dem Handel und der Gastronomie in der Innenstadt. Die Internetseite ist aber auf einen stetigen Entwicklungsprozess ausgelegt. Langfristig sollen über Einzelhandel und Gastronomie zukünftig auch Ärzte, Handwerker sowie Friseure bis hin zu Unterkünften, Freizeiteinrichtungen, Vereinen und Industrieunternehmen auf „Mein-Kleve.de“ zu finden sein.

Mit der Internetagentur „TJWeb“ aus Bedburg-Hau steht der WTM ein engagiertes lokales Unternehmen zur Seite, das einen umfangreichen Service für alle Beteiligten sowohl in Bezug auf die technische Realisation, als auch auf die Kundenbetreuung bietet.

Die Einnahmen, die durch die zusätzlichen Standard- und Premiumeinträge generiert werden, dienen ausschließlich zur Deckung der Unterhaltungskosten der Internetseite. Darüber hinaus erwirtschaftete Mittel werden vorrangig zur Bewerbung der Plattform eingesetzt.

Die Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Stadt Kleve. Die Gesellschaft fokussiert ihre Dienstleistungen im Kern auf zwei Tätigkeitsschwerpunkte: den Bereich der klassischen Wirtschaftsförderung einerseits sowie der Förderung des Tourismus bzw. des Fremdenverkehrs andererseits.

Im Bereich der Wirtschaftsförderung ist die Gesellschaft erster Ansprechpartner für alle Unternehmen, die in der Stadt Kleve eine städtische Gewerbefläche suchen und entwickeln möchten. Sie vermarktet alle im städtischen Besitz befindlichen Gewerbe- und Industrieflächen und unterstützt Unternehmer aktiv bei der Standortentscheidung. Eine individuelle Betreuung und Begleitung bei den notwendigen Genehmigungsverfahren gehören ebenso zu den Serviceleistungen wie die Begleitung in der konkreten Realisierungsphase.

Als Partner und Dienstleister für Unternehmen sorgt sie darüber hinaus aber auch für die Weiterentwicklung der städtischen wirtschaftlichen Standortfaktoren. Mit Veranstaltungen, Messebeteiligungen, umfassenden Informationsangeboten, etc. fördert sie den konstruktiven und kontinuierlichen Austausch mit und zwischen den Unternehmen und leistet einen signifikanten Beitrag zu einer guten Vernetzung zwischen den Vertretern der örtlichen Wirtschaft untereinander, der Stadtverwaltung sowie zu Organisationen und Institutionen.

Im Bereich der Fremdenverkehrsförderung betreibt die Gesellschaft die kommunale Touristen-Information und unterstützt Gäste und Reisende in Kleve durch Vermittlung von Übernachtungen, der Bekanntmachung von Attraktionen und Veranstaltungen sowie bei der Vermarktung Kleves als Reise- und Erholungsziel.

Darüber hinaus unterstützt die Gesellschaft im Bereich des Citymarketings die Einzelhändler und Unternehmen in der Innenstadt und hilft dabei, die Klever City nachhaltig als attraktive und umsatzstarke Einkaufsstadt zu erhalten.

Firmenkontakt

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH

Dr. Joachim Rasch

Minoritenplatz 2

47533 Kleve

02821 84806

02821 84899

tourismus@wtm-kleve.de

https://www.kleve-tourismus.de/

Pressekontakt

TJWeb

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

02821 7203-200

presseservice@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH