Mehrausstattung auf Knopfdruck: OCTAVIA lässt sich nachträglich um attraktive Optionen aufwerten

Weiterstadt (ots)

› Functions on Demand: Attraktive Funktionen lassen sich im Fahrzeugshop aktivieren

› Zum Start stehen zum Beispiel Navigation, Fernlichtassistent und zusätzliche Optionen für die Ambientebeleuchtung zur Wahl

› Kauf und Aktivierung dank ŠKODA Connect direkt im Infotainmentsystem des OCTAVIA

› Functions on Demand zunächst für alle OCTAVIA der vierten Generation verfügbar, weitere Modelle folgen

ŠKODA bietet für die aktuelle OCTAVIA-Generation ab sofort sogenannte Functions on Demand an. Sie stehen für attraktive Funktionalitäten, die Autofahrer direkt über den Shop im Infotainmentsystem des Fahrzeugs kaufen und aktivieren können. Zu den verfügbaren Funktionen zählen zum Beispiel Navigationssystem, Fernlichtassistent und neue Optionen für die Ambientebeleuchtung. Weitere Optionen und die Ausweitung des Angebots auf andere Modellreihen folgen in Kürze.

Die neuen Functions on Demand ermöglichen es, beliebte Funktionsumfänge und Ausstattungsdetails auch nach dem Fahrzeugkauf freizuschalten. Die Option steht zunächst allen OCTAVIA der vierten Generation offen. Die angebotenen Features erreicht der Kunde bequem über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Über den Menüpunkt ,Shop‘ gelangt er zu einer Übersicht mit allen derzeit erhältlichen Funktionen. Voraussetzung für die Nutzung der Functions on Demand ist ein ŠKODA Connect1-Konto. Die Bezahlung erfolgt ganz nach Wunsch per Überweisung, Kreditkarte oder Paypal. Nach erfolgtem Zahlvorgang installiert und aktiviert das Fahrzeug die neuen Funktionen automatisch – ein Besuch beim ŠKODA Partner ist nicht nötig.

Attraktive Functions on Demand werten OCTAVIA nachträglich auf

Zu den Highlights unter den Functions on Demand zählt das Navigationssystem. Für 390 Euro kann der Fahrer die praktische Zielführungs-Software installieren – vorausgesetzt, der OCTAVIA hat das Infotainmentsystem Bolero an Bord. Für 49 Euro pro Jahr lässt sich ŠKODA Connect zudem um Infotainment Online ergänzen. Es bietet regelmäßige Kartenupdates, Live-Verkehrsinformationen und praktische Routenplanung.

Für eine noch bessere Sicht steht der Fernlichtassistent für 208 Euro bereit. Er steht in allen aktuellen OCTAVIA zur Wahl, die nicht über Matrix-LED-Hauptscheinwerfer verfügen. Darüber hinaus umfassen die Functions on Demand zwei Angebote für OCTAVIA mit Ambientebeleuchtung: Für je 49 Euro können zusätzliche Farben und Effekte (verfügbar ab Dezember) freigeschaltet werden. Zum Beispiel erhöht sich im Sportmodus je nach Geschwindigkeit die Lichtintensität.

Mit der Verkehrszeichenerkennung haben Fahrer jederzeit im Blick, welche Geschwindigkeitsbegrenzung oder Überholverbote auf der aktuellen Strecke gelten. Je nach Ausstattung werden die erkannten Angaben auf dem Infotainmentsystem und im Virtual Cockpit über dem Lenkrad angezeigt. Voraussichtlich ab Dezember können Besitzer eines OCTAVIA der vierten Generation diese praktische Funktion für 74 Euro nachrüsten. Das Kompaktmodell muss hierfür entweder über das Infotainmentsystem Columbus oder das Infotainmentsystem Bolero inklusive freigeschaltetem Navigationssystem verfügen.

Navigationssystem, Fernlichtassistent und die zusätzlichen Farben der Ambientebeleuchtung stehen ab sofort im Fahrzeugshop des aktuellen OCTAVIA bereit. Die Verkehrszeichenerkennung sowie die zusätzlichen Effekte der Ambientebeleuchtung ergänzen das Angebot voraussichtlich ab Dezember. Die erworbenen Funktionen bleiben dauerhaft mit dem Fahrzeug verbunden – auch wenn sich zum Beispiel der Hauptnutzer des ŠKODA Connect-Kontos ändert, etwa wenn das Auto verkauft wird.

1 Unter ŠKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der ŠKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit ŠKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠKODA App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu ŠKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Karel Müller

Media Relations

Telefon: +49 6150 133 115

E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell