Mehr Umsatz mit SEO in Leipzig

Durch Optimierung der Webseite auf den Erfolgsweg

LEIPZIG. Ob Restaurant oder regionaler Handwerker – immer mehr Menschen greifen bei der Suche zum Smartphone. Längst haben das klassische gelbe Branchenbuch zur Seite gelegt. Das Branchenbuch unserer Zeit heißt Google. Für Unternehmen in Leipzig bedeutet dies, bei Suchanfragen sichtbar zu werden und sich gegenüber direkten Konkurrenten im Leipziger Umfeld besser zu positionieren.

Die Rankings bei Google sind kein Zufallsprodukt, sondern entstehen durch eine intelligente Suchmaschinenoptimierung (SEO) der Webseite. Die professionelle SEO Agentur für Leipzig ist ein wichtiger Partner, wenn es um die perfekte Präsentation einer Dienstleistung oder eines Produkts bei der Zielgruppe geht. Mit der Local SEO, also der gezielten Seitenoptimierung für regionale Kunden, wählen Unternehmen Sichtbarkeit mit dem Ortsbezug Leipzig in den organischen Suchergebnissen. Ein Beispiel: Maler M. möchte mit seiner Dienstleistung in Leipzig schnell im Internet gefunden werden, wenn ein potentieller Kunde nach “Maler Leipzig” oder “Wohnung streichen Leipzig” sucht. Eine SEO Agentur entwickelt eine passende SEO Strategie, recherchiert die passenden Suchbegriffe, analysiert die Konkurrenz und setzt die Internet Ziele von Maler M. über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten konsequent um.

Wie Sie regionale SEO in Leipzig weiterbringt

Auch können Unternehmen mit Local SEO ihren Einzugsbereich erweitern – beispielsweise von Leipzig aus nach Halle Erfurt, Jena, Zwickau, Chemnitz oder auch Dresden. Nicht jedes Unternehmen ist bundesweit tätig oder sucht Käufer und Kunden in ganz Europa. Gerade Handwerker, kleine Dienstleister sowie Hotels und Restaurants sind auf direktes Interesse potenzieller Kunden vor Ort angewiesen. In einer Großstadt wie Leipzig greifen Einheimische und Touristen gleichermaßen schnell zum Handy, um Shops, Cafes und mehr zu suchen.

Bei der Optimierung Ihrer Webseite für beste Google Rankings geht es solchen Händlern und Dienstleistern nicht um ein globales Top Ranking. Stattdessen ist wichtig, beste Positionen bei Suchanfragen mit dem Bezug zur Stadt Leipzig zu erzielen. Genau dies wird durch eine gezielte SEO in Leipzig möglich.

Die regionale SEO in Leipzig funktioniert zum einen durch die inhaltliche Anpassung der Webseite, beispielsweise professionelle Textarbeiten mit regionalem Bezug. Die Nutzung von Google-my-Business mit einer Verlinkung über Google Maps sowie der Einsatz von Social Media mit einem Bezug zur Region Leipzig helfen im Gesamtpaket ebenfalls weiter, langfristig beste Positionen bei regionalen Google Suchanfragen zu erzielen.

Local SEO? Unsere SEO Agentur in Leipzig hilft weiter!

“Aus Erfahrung heraus weiß unsere SEO Agentur in Leipzig, wie Sie Ihre Seite bei relevanten Suchanfragen aus Ihrem Umfeld positionieren können. Wir entwickeln das passende Konzept für eine starke SEO in Leipzig, wobei wir die Maßnahmen Ihrer direkten Wettbewerber analysieren. Hierdurch wissen wir, wie stark Rankings in Ihrer Branche umkämpft sind und können die passende Marketing-Strategie entwickeln. Erleben Sie selbst, wie eine gezielte SEO in Leipzig mehr Kunden anspricht und so langfristig für mehr Umsatz sorgt. Unsere SEO Agentur für Leipzig erklärt Ihnen gerne persönlich, worauf es ankommt und wie selbst kleine Betriebe Top Positionen erreichen können. Die Zusammenarbeit mit unserer Agentur ist dabei mit jedem Marketing Budget möglich”, so Andreas Bippes, Geschäftsführer der Agentur PrimSEO.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

