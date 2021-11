Mehr Sichtbarkeit und Konversion mit Videomarketing von Scribble Video

Zielgruppenspezifisches Videomarketing

Hamburg im November 2021 – Ohne Verzögerung setzt Scribble Video seinen Erfolgskurs fort und bringt mit dem Service „audiovisuelles Storytelling“ ein aktuelles Angebot auf den Markt. Ein Erklärvideo ist ein universelles Verkaufsinstrument. Es wirkt genau da, wo man es braucht. Intern, um die eigene Mannschaft zu schulen, auf der Webseite oder am Point of Sale. Ein Erklärvideo ist effektiver als jede Präsentation. Mit einem Erklärvideo erhalten die Kunden die Möglichkeit, aus der grauen Masse hervorzustechen und können ihrer Zielgruppe ein eingängiges Feuerwerk an Visualisierungen anstelle trister Texte bieten. Mehr über das effiziente Verkaufsinstrument Scribble Video jetzt im Internet unter: https://www.scribble-video.de

Erklärvideos von Scribble Video sorgen für eine gehörige Portion Wiedererkennungswert und Authentizität. Ein überzeugendes Medium, um innerhalb kurzer Zeit viele Informationen zu transportieren und das Publikum mit der eigenen Botschaft vertraut zu machen. Die Verwendung von Videos auf der eigenen Webseite wird durch Google mit einer besseren Platzierung im Ranking berücksichtigt und der Kunde gewinnt mehr Besucher auf seiner Webseite. Mehr zum Thema Erklärvideo und seinen positiven Einfluss auf Sichtbarkeit und Konversions lesen hier: https://www.scribble-video.de

Die Vorteile des Services „audiovisuelles Storytelling“ von Scribble Video liegen auf der Hand: ein Erklärvideo trifft voll ins Schwarze und kann zielgruppengenau in Social Media ausgespielt werden. Ein Erklärvideo im Scribble Stil besticht dadurch, dass es überall genutzt werden kann: auf der Webseite des Unternehmens, in der Kundenpräsentation oder zur viralen Verbreitung über Social Media-Kanäle. Ein Erklärvideo nimmt den Kunden nicht nur viel Kommunikationsarbeit ab, sondern macht Marketing und Vertrieb so richtig erfolgreich.

Menschen lieben Videos mehr als Texte – allein auf YouTube werden über 1 Milliarde Stunden Videos täglich angesehen – zugleich ist YouTube die zweitgrößte Suchmaschine neben Google. „Unsere Erklärvideos sind eine lohnende Investition, die sich in relativ kurzer Zeit amortisieren. Unsere Kunden profitieren langfristig davon“, sagt Carsten Müller, der Gründer von Scribble Video. Vieles spricht für den Erfolg mit Scribble Video.

Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Videomarketing-Produkten und Methoden entwickelt. Über 500 erfolgreiche Videoprojekte aus ganz unterschiedlichen Branchen hat Scribble Video bereits gemeistert.

Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.

Kontakt

Scribble Video

Leena Müller

Brunnenkoppel 28

22041 Hamburg

040-652 52 30

info@scribble-video.de

https://www.scribble-video.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.