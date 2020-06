Mehr Sicherheit in unruhigen Zeiten

Wie Sie mit Alarmsystemen Ihr Eigentum absichern

In den vergangenen Jahren entstanden in Deutschland Schäden im Wert von 400 Millionen Euro durch Einbrüche. Durchschnittlich kommt es alle zwei Minuten zu einem Einbruchsversuch. Aufgrund von wachsenden wirtschaftlichen Problemen rechnen Experten mit einer Zunahme entsprechender Straftaten. Positiv ist: In gut einem Drittel der Fälle bleibt es beim Versuch, weil das Haus durch eine Alarmanlage und passende Sicherheitseinrichtungen geschützt ist.

Der Aufwand für die Installation einer Alarmanlage ist bei Weitem nicht so groß, wie viele denken. Speziell Funkalarmanlagen bieten eine einfache Möglichkeit der Nachrüstung in fast jedem Objekt. Um Interessierte über ihre Möglichkeiten zu beraten und ihnen die Entscheidung für ein passendes Konzept zu erleichtern, steht auf der Webseite ihr-sicheres.haus ein eBook zum kostenlosen Download bereit. Auf 72 Seiten informiert es detailliert über Alarmsysteme, Brandschutz und Zugangssicherung. Ziel sind optimal gesicherte Wohnungen mit dem geringstmöglichen Aufwand.

Zusätzlich werden auf der Seite verbreitete Irrtümer aufgeklärt. Die meisten Menschen haben falsche Vorstellungen davon, wann und wie Einbrüche stattfinden:

– Nicht nur Einfamilienhäuser werden gewaltsam geöffnet, auch in Mehrfamilienhäusern wird eingebrochen. Hier haben es Einbrecher sogar besonders leicht, weil viele Mieter die Tür einfach mit dem Summer öffnen, ohne nachzufragen.

– Die meisten Einbrüche geschehen tagsüber, weil in dieser Zeit die Häuser häufig leer stehen.

– Besonders viele Einbrüche finden nicht in der Urlaubszeit statt, sondern im Herbst und Winter.

Und: Bei einem ungesicherten Haus dauert es oft nur wenige Sekunden, bis sich die Einbrecher Zutritt verschafft haben.

Alarmanlagen und Sicherheitsmaßnahmen im eBook

Es gibt eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen, um einem Einbruch vorzubeugen. So können Sie zum Beispiel Ihre Türen und Fenster sichern, Bewegungsmelder oder Videoüberwachung installieren oder sich an eine Alarmzentrale anschließen lassen. Über diese Methoden informiert das kostenlose eBook “Ihr-sicheres.haus – Der Ratgeber zu Alarmsystemen, Brandschutz und Zugangssicherung”. Neben dem Einbruchschutz geht es um Brandschutz und das Verhalten im Brandfall. Außerdem gibt es wichtige Infos zu Förderprogrammen, Kosten und Versicherungen.

Das eBook ist ab sofort kostenlos unter ihr-sicheres.haus verfügbar.

Die scon-marketing GmbH informiert Endkunden seit über 10 Jahren über Energie- und Sicherheitskonzepte für Ihre Immobilien. Besonderes Augenmerk liegt ferner auf Haustechnik & Umwelttechnologien wie der Regenwassernutzung, Photovoltaik, Wärmepumpen und Abwassertechnik und Alarmsystemen. Zielrichtung liegt in der Beratung und Vermittlung an Fachbetriebe in den jeweiligen Branchen.

