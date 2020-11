Mega-Hype: Bereits vor offiziellem Erscheinungsdatum sind PlayStation 5 und Xbox restlos ausverkauft

Preisvergleichsportal billiger.de stellt knapp 70-prozentige Nachfragesteigerung fest

Offizielles Erscheinungsdatum der PlayStation 5 von Sony und der Xbox Series X von Microsoft war der 10. November. Aber bereits seit Ende September konnten die beiden Spielekonsolen bei vielen Online-Händlern vorbestellt werden. Bei Amazon und dem offiziellen Microsoft-Store war die Xbox Series X innerhalb kürzester Zeit restlos vergriffen. Auch die Xbox One X profitierte von dem Ansturm und ist nahezu ausverkauft. Bei der Playstation 5 bot sich ein ähnliches Bild. Selbst ohne vorherige Ankündigung des Online-Vorverkaufs war die beliebte Spielekonsole in Windeseile vergriffen. Sony hat angekündigt, am 19. November für Nachschub zu sorgen. “Die Xbox und die Playstation sind weiterhin heiß begehrt bei den Nutzern. Das war im September und Oktober deutlich erkennbar. Ein Teil des Unterhaltungsprogramms für die dunkle Jahreszeit ist somit gesichert und einem weiteren, eventuellen Lockdown vorgebeugt”, deutet Thilo Gans, Geschäftsführer der solute GmbH, die das Preisvergleichsportal billiger.de betreibt, den Ansturm auf die Konsolen.

Knapp 70-prozentige Nachfragesteigerung bei PlayStations im September und Oktober

Die Preisexperten belegen den Run auf die Spielekonsolen anhand der folgenden Daten. Im September und Oktober stellte das Team von billiger.de eine Nachfragesteigerung von fast 43 Prozent bei Xbox-Konsolen fest. Die Nachfrage nach PlayStations stieg sogar auf erstaunliche knapp 70 Prozent. “Die Nachfrage der letzten beiden Monate wurde lediglich während des ersten Lockdowns in der Corona-Krise übertroffen: Im März haben wir im Vergleich zum Vormonat eine Erhöhung um unglaubliche 271 Prozent bei der Nachfrage nach PlayStations bemerkt. Bei der Xbox waren es 116 Prozent”, erläutert Gans.

Über die solute GmbH:

Smartes Online-Shopping ist seit rund 15 Jahren die Mission der solute GmbH. Das Unternehmen hat dabei das Ziel, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren sowie das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. So betreibt die solute GmbH das bekannte Preisvergleichsportal billiger.de und bietet weitere Leistungen im B2B-Bereich an, wie beispielsweise Product Listing Ads, E-Mail-Marketing-Kampagnen durch die eigene E-Mail-Versandsoftware von soluteMail sowie solutePush als clevere Lösung für Web Push, In-App Push und App Push Nachrichten.

billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 2 Mio. Produkten, 70 Mio. Preisen, 22.500 Shops und 300.000 Besuchern täglich.

