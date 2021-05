mayato firmiert jetzt unter Positive Thinking Company

Rückenwind für Digitalisierung

Seit 2017 ist die mayato GmbH bereits Teil der Unternehmensgruppe Positive Thinking Company. Mit der kürzlich erfolgten Umfirmierung in die Positive Thinking Company GmbH ist die Integration des Beratungshauses in die Unternehmensgruppe nun erfolgreich abgeschlossen. Positiv ist dabei nicht nur der Name; die drei Kernbereiche der Technologieberatung in Deutschland – Data Analytics, Hyperautomation und Cloud sind tragende Säulen im umfangreichen Portfolio der gesamten Unternehmensgruppe. Alleine in der DACH-Region konnten in enger Zusammenarbeit mit dem weltweiten Team der Positive Thinking Company zahlreiche anspruchsvolle Projekte im Bereich der digitalen Transformation realisiert werden. Hauptsitz der Positive Thinking Company GmbH ist weiterhin Berlin, Niederlassungen befinden sich in Frankfurt und München. Auch in Österreich ist die Positive Thinking Company mit einem Büro in Wien vertreten.

Die Unternehmensgruppe Positive Thinking Company besteht weltweit aus mehr als 2.500 Technologie-Experten, die an mehr als 30 Standorten weltweit agieren. Sie alle arbeiten unter dem Credo „Collaboration betters the world“ für Kunden jeglicher Unternehmensgröße. Das breitgefächerte Portfolio umfasst dabei alle Bereiche der Digitalisierung in Unternehmen; die Expertise des Beratungsteams reicht von der Datenstrategie, über die Operationalisierung von Data Science, Machine Learning und Künstlicher Intelligenz, Cloud Analytics bis hin zu Optimierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Damien Chasseur – einer der Gründer der Positive Thinking Company – zählt neben Dr. Marcus Dill und Sven Hensen zu den Geschäftsführern der deutschen GmbH. Er erklärt: „Wir freuen uns, dass wir das Know-how der mayato Experten in die Positive Thinking Company vollständig integrieren und das Rebranding in Deutschland erfolgreich vollenden konnten. Ganz aktuell ging auch unsere deutsche Webseite live“, und fügt hinzu: „Alleine in diesem Jahr konnten wir zahlreiche spannenden Projekte gewinnen, und unser Team wächst kontinuierlich.“

Hier zeigt sich der enorme Bedarf an qualifizierter Begleitung und Umsetzung von Projekten zur digitalen Transformation in den Unternehmen, um bislang ungenutzte Potenziale auszuschöpfen. Gerade der Mittelstand hat erkannt, dass Data Science und Künstliche Intelligenz (KI), die Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) oder Cloud-Lösungen enorme Mehrwerte bieten. Mehr noch, in vielen Bereichen muss die digitale Transformation vorangetrieben werden, um das Bestehen der Unternehmen zu sichern.

Das Beratungsteam der Positive Thinking Company arbeitet dazu Hand in Hand mit dem Kunden. Nach dem Motto „Advise – Build – Run“ werden Projekte von Anfang an begleitet: Das Team definiert Ziele und Konzepte, wählt eine geeignete Methodologie, beschafft erforderliche Komponenten und realisiert die komplette Lösung mit dem Kunden.

Die Positive Thinking Company ist eine globale, unabhängige Technologieberatungsgruppe und ein vertrauenswürdiger Partner für Kunden jeder Größe. Mit einem Team von mehr als 2.500 talentierten Tech-Spezialisten sind wir in über 30 Städten in Europa, den USA, Asien, Australien und Afrika vertreten.

Wir glauben: COLLABORATION BETTERS OUR WORLD. Daher arbeiten wir mit unseren Kunden in jeder Phase des Lebenszyklus ihrer Projekte zusammen, von der Strategie bis zur Implementierung. Wir schaffen Mehrwert durch unser einzigartiges Ökosystem und unsere Mitarbeiter.innen, die sich dem Erfolg unserer Kunden widmen und es ihnen ermöglichen, ihre Ziele zu erreichen. Unser Portfolio konzentriert sich auf ein breites Spektrum an Themen, darunter IT-Anwendungen & Plattformen, Security, Cloud, Data & Analytics, Hyperautomation und Digital Workplace in den Branchen Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versorgungsunternehmen und Versicherungen.

Positive Thinking Company – let“s do something great together!

