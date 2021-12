Maxolen revolutioniert mit neuem Kult-Produkt den Polierprozess

Birmensdorf-Zürich, Schweiz (ots)

Mit exklusiver Schweizer Qualität, Tradition und dem Streben nach Verbesserung ist Maxolen immer am Puls der Zeit und steht seit 1960 für bewährte Premium-Chemie aus eigener Forschung, Entwicklung und Herstellung. „Der Erfinderische ist geschickt und schnell, wenn es gilt, angemessene Reaktionen auf Herausforderungen zu finden, mit denen die Unwägbarkeiten der Umstände seine Pläne kreuzen – oder anders ausgedrückt, mit freien Gedanken Ideen und Lösungen für Probleme generieren. In dieser Kunst, immer einen zeitgemässen und perfekten Ausweg zu finden, liegt die Eleganz und Fähigkeit einer erfolgreichen Unternehmung“, erklärt Dersim Stein, Inhaber und CEO der Max Lehner AG (Maxolen).

Einfallsreichtum und hervorragende Produkte

„Ausserordentlicher Einfallsreichtum, welcher sich in hervorragenden Produkten wiederfindet – im Altgriechischen wird diese Gabe als Metis bezeichnet. Die Summe all dieser Transformationen bringt die Marke Maxolen als innovative und sich stetig weiterentwickelnde Traditionsmarke hervor, das heute ebenso deutlich wiedererkennbar ist, wie vor rund 60 Jahren“, sagt Dersim Stein und fährt weiter fort: „ohne eigene Forschung und Entwicklung und exklusive Herstellung in der Schweiz wäre unser Haus nicht die Qualitätsmarke mit besonderer Eigenständigkeit für professionelle Premiumprodukte: eine exklusive Schweizer Autopflege, die für sich selbst spricht und es ausschliesslich durch ständigen Qualitätsbeweis und durch Weiterempfehlung, ganz ohne aufwendiges Marketing zu einer weltweiten Nachfrage hervorbrachte.“

Als Schweizer Pionier in der Entwicklung von Autopflegeprodukten folgt das Maxolen-Entwicklungslabor auch heute der unveränderten Maxime, Fahrzeuge aller Art leichter, schneller und zugleich besser pflegen zu können. „So verwöhnen (Hausbegriff bei Maxolen für das Polieren) wir Oberflächen, insbesondere Autolacke mit innovativen Produkten aus unserem Portfolio, die sich stärker an den Trends des Marktes orientieren. Eine fantastische Neuheit aus unserem Labor ist unser Produkt Nr. 99, das innovative CutWax 4in1, welche bereits sehr erfolgreich Premiere feierte und vier Merkmale in einem einstufigen Polierprozess vereint: Schleifen, hologramm-frei Polieren bis zum Finish mit Tiefenglanz und Langzeit-Wachsversiegelung eingeschlossen im ONE-STEP-Verfahren“ betont Dersim Stein und erklärt weiter: „Wir befinden uns in einer Zeit, wo es schnell und zügig gehen muss, dies ohne Qualitäts-Prämissen im professionellen Ergebnis – diesem Anspruch wird Maxolen CutWax 4in1 in gewohnter Maxolen-Convenience für den Anwender garantiert gerecht.“

Perfekte Kombination für absolute Höchstleistung

Zur Produktneuheit CutWax 4in1 bietet Maxolen zudem ein eigens hierfür geschäumtes Polishing-Pad, als perfekt aufeinander abgestimmtes Hochleistungs-System an, welches in Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Polierschwamm-Lieferanten entwickelt wurde und höchste Qualität bietet. Damit lässt sich im Mehrwert eine zusätzliche Performance-Steigerung bis 20% im Hinblick auf Schliff- und Zeitersparnis sicherstellen“, so Dersim Stein.

In der Label-Darreichung zu CutWax 4in1 zeigen sich souveräne Tattoo-Elemente wie Löwen und filigrane Rosen, welche dem Produkt auch ihre wohlriechende Duftrichtung geben. „Mit zusätzlichen Statements wie „BE WILD oder RISK…“ wollen wir zudem eine Verschmelzung von Technik und Kult herbeiführen, die auf den ersten Blick eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben. Seit dem Stapellauf im Jahr 1960 ist die Maxolen mit Mut, Geduld, Erfindungsgabe, Fingerfertigkeit sowie unerschütterlicher Treue und Vorliebe zum Autogewerbe mit fantastischen Produkten auf Erfolgskurs. Mit CutWax 4in1 ist uns hierbei wieder etwas ganz Besonders mit Kult-Charakter gelungen – das Ergebnis von rund 60 Jahren ständiger Maxolen-Weiterentwicklung und exquisite Kompetenz“, erfreut sich Dersim Stein.

www.maxolen.ch

www.maxolen.ch

