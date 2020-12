Max Welcker – Pianist veröffentlicht eine Hommage an einen großen aber eher unbekannten Komponisten.

Der Autor Rolf Schinzel porträtiert in “Max Welcker” Leben und Werk des aus Augsburg stammenden Komponisten. Ein Muss für Fans volkstümlich-spätromantischer Musik.

Aus der Feder von Max Welcker stammt Musik für unterschiedlich große Chorbesetzungen. Neben einem breiten Spektrum kirchlicher Kompositionen war er für weltliche Stücke zu verschiedenen Anlässen verantwortlich. Diese verfasste er nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in bayerischem und schwäbischem Dialekt.

Der Autor Rolf Schinzel ist nun für das erstmalig vorliegende Max-Welcker-Werkverzeichnis (MWWV) verantwortlich. Dieses umfasst insgesamt 610 Werke des schwäbischen Komponisten. Bei seinen Recherchen griff Schinzel unter anderem auf die beiden handschriftlichen autografischen Werkverzeichnisse des Komponisten selbst zurück. Hier notierte dieser fast alle Editionsnummern, die Titel der Werke sowie die Besetzung und das Datum der Veröffentlichung. Weitere Informationen ergänzen das Buch, so dass es für Chorleiter, Sänger, Musikwissenschaftler und musikbegeisterte Laien einen Mehrwert darstellt.

Der Pianist Rolf Schinzel studierte Klavier, Gesang, Liedbegleitung und Kammermusik an der staatlichen Hochschule für Musik Heidelberg-Mannheim. Zudem sang er schon früh in verschiedenen Chören und war als Organist und Musiklehrer tätig. Nach seinem Umzug nach Dresden lehrte er an verschiedenen Hochschulen und arbeitete später am Staatsschauspiel Dresden. Heute unterrichtet er an Musikschulen, konzipiert Kleinkunstprogramme und spielt CDs ein, die er mit seinem eigenen Label veröffentlicht. In diesem Zusammenhang konzipierte er auch eine CD mit unbekannten Weihnachtsliedern von Max Welcker und begann in diesem Zusammenhang mit den Recherchen zu seinem Buch.

“Max Welcker” von Rolf Schinzel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17596-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

