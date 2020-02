Mauve wird Partner der Apotheken-Community #DieDigitaleApotheke

Essen, 11. Februar 2020******Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co KG ist neues Fördermitglied und Industriepartner der Apotheken-Community #DieDigitaleApotheke (#DDA). Die 2018 von Steffen Kuhnert gegründete Community macht sich für die digitale Zukunft der Apotheke vor Ort stark. #DDA will die Apotheker mit Wissen, Lösungen und digitalen Werkzeugen unterstützen, damit sie die digitale Sichtbarkeit ihrer Apotheke aktiv gestalten und verbessern können. Im Rahmen der Partnerschaft wird Mauve auch auf der von #DDA organisierten Veranstaltung #socialpharmacy am 01. April 2020 in Köln vertreten sein.

“#DDA hat es sich zum Ziel gesetzt, als kraftvolle Bewegung den digitalen Gesundheitsmarkt mitzugestalten. Die Zielsetzung der von Steffen Kuhnert ins Leben gerufenen Community deckt sich dabei mit dem strategischen Geschäftsansatz unseres Unternehmens, die Apotheken mit einer Vielzahl von Tools tatkräftig bei der Digitalisierung ihrer Dienstleistungen zu unterstützen. Deshalb ist es für uns keine Frage, die Idee der Apotheken-Community #DDA aktiv als Partner im Rahmen unserer Möglichkeiten zu fördern und zu begleiten”, erklärt Andre Glombitza, Leiter Vertrieb und Marketing der Mauve Mailorder Software.

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preisleistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. Bodyguardpharm, Ayvita, CuraVendi, Delmed, Bio-Apo und die Bahnhof Apotheke Kempten.

