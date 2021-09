Massagesessel Welt mit neuem Standort in Leverkusen

Neuer Standort mit Ausstellung und Fachberatung um Massagesessel im Rhein-Ruhr-Gebiet sehen, fühlen und testen zu können.

Die Massagesessel Welt mit Hauptsitz in Remstal vor den Toren Stuttgarts, ist erfolgreich unterwegs im Segment der Massagesessel. Dabei geht es bei den Produkten weniger um Wellness als um das Thema Gesundheitsförderung. Michael Roedeske und Manuela Radu, das Inhaberduo des innovativen Unternehmens, sind stets bestrebt, neue Wege zu gehen und haben nun einen neuen Beratungsstandpunkt mit Ausstellung in Leverkusen eröffnet. „Wir starten mit der neuen Niederlassung ganz bewusst in der bevölkerungsreichen Metropolregion Rhein-Ruhr“, so Roedeske. Dem Schwerpunkt hochwertige Massagesessel und fundierte Beratung geben sie mit der Neueröffnung besonders viel Gewicht.

Für den neuen Standort haben die Inhaber einen Niederlassungsleiter aus dem Gesundheitssektor gewinnen können: Marco Libi ist zertifizierter Wellness-Massagetherapeut. Er praktiziert seit mehr als 14 Jahren in diesem Beruf und kennt seine Zielgruppe und deren Beschwerden genau. Mit qualifiziertem Rat steht er Roedeske und Radu bei der Produktauswahl zur Seite und kann im Kundengespräch gezielt auf mögliche Beschwerden eingehen. „Mit dem richtigen Produkt kann Linderung von Schmerzen erreicht werden“, weiß Roedeske. Manuela Radu, die französische Wurzeln hat und in Paris an der Azenday Akademie ebenfalls den Beruf der Masseurin erlernt hat, freut sich, mit Marco Libi einen echten Fachmann im Team zu haben.

„Es geht bei unseren Produkten in erster Linie um den Erhalt und die Wiederherstellung von Gesundheit und Wohlbefinden. Unsere hochwertigen Massagesessel kümmern sich gezielt um Problemzonen, sie können einen Genesungsprozess unterstützen und Stress senken. Der Einsatz unserer Sessel ist dabei nicht nur auf private Haushalte begrenzt – auch in Büros, sozialen Einrichtungen und natürlich Krankenhäusern von enormem Wert“, erklärt Michael Roedeske den Hintergrund.

Marco Libi kommt dazu genau richtig: Mit Erfahrungen als Masseur im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) unter anderem bei namhaften Unternehmen wie der AOK-Clarimedis oder der Deutschen Bahn ist er geradezu prädestiniert für die Beratung von Firmenkunden. Libi gilt in der Branche bereits als Veteran und Experte für Massagesessel. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen so hochkarätigen Experten für unseren neuen Standort gewinnen konnten“, lobt Roedeske. „Oft müssen Firmenkunden noch überzeugt werden. Dabei wissen wir durch unsere Erfahrung, dass durch den Einsatz eines Massagesessels im Betrieb neben den bekannten gesundheitsfördernden Nutzen auch die Motivation der Mitarbeiter gesteigert wird. Letztlich resultiert aus zufriedenen Mitarbeitern, die eine solche Wertschätzung erfahren, ein gesundes Betriebsklima, das jede Anfangsinvestition aufwiegt“, weiß Roedeske aus vielen Berichten seiner Kunden.

Der Inhaber ist bestrebt, den Nutzen von Massagesesseln in Deutschland weiterzuverbreiten. Die neue Niederlassung in der Metropolregion Rhein-Ruhr in Leverkusen deckt dabei das dicht besiedelte Einzugsgebiet rund um Köln/Bonn, Mönchengladbach, Düsseldorf, Wuppertal, Essen und Dortmund ab.

Europas vielfältigste Massagesesselausstellung. Sehen, fühlen und testen in Weinstadt vor den Toren Stuttgarts und in Leverkusen. Terminvereinbarung unter www.sesseltermin.de

