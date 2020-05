Maskenplicht in Deutschland – Atemschutzmasken Grosshandel

Grosshandel & Import von Atemschutzmasken

Wir alle sollen Masken tragen. Seit Ende April gilt in ganz Deutschland die Maskenpflicht. Das Corona-Virus breitet sich aus. Es ist ein für uns Menschen neuartiges Virus, an dem wir erkranken. Schwere Verläufe der Krankheit sind selten und sollen meist nur Menschen mit Vorerkrankungen betreffen. Aber, über mögliche Langszeitfolgen der Krankheit ist nichts bekannt. Bis jetzt gibt es noch keine Impfung oder das richtige Medikament gegen diese Epidemie.

Das Corona-Virus wird über Tröpfcheninfektionen übertragen. Somit reichen feinste, schwebende Speicheltröpfchen in der Luft, Aerosole, für eine Weitergabe der Krankheit aus. Dummy-Versuche zeigen, dass Aerosole unglaublich weit fliegen. Wir müssen nicht sprechen oder husten, reine Ausatemluft kann daher Viren enthalten. Mit dem Aufsetzen eines Schutzes wird das Ausbreiten der Krankheit verhindert. Unsere Bundesregierung hat daher die Maskenpflicht in ganz Deutschland beschlossen. Der Mund- und Naseschutz sollte in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie beim Einkaufen aufgesetzt werden. Bußgelder für Verstöße haben einige Bundesländer schon eingeführt. Das Robert Koch Institut hat allgemein geltende Hygiene-Empfehlungen herausgegeben, die auch das Tragen einer Maske in der Deutschen Bahn empfehlen.

Laut dem Gesundheitsministerium schützen einfache Masken andere davor, sich vor Infektionen zu schützen. Im asiatischen Raum ist es schon seit Jahren eine Art der Höflichkeit, eine Maske zu tragen. Der Mundschutz gehört dort zum Straßenbild. Selbst Christian Drosten, Chefvirologe der Charite, umschreibt das Tragen von Gesicht- und Naseschutz damit, dass es “ein Signal der Höflichkeit und des Engagements” sei.

Ja, Masken stören. Das Atmen fällt schwerer, sie stören im Alltag und unsere Mimik ist nicht zu erkennen. Fakt ist, Atemschutzmasken verringern die Ausbreitung von Viren und Bakterien. Weiterhin bemerken wir, wenn wir uns ins Gesicht fassen oder unsere Augen berühren wollen.

Im Februar 2020 vertraten selbst Fachleute noch die Meinung, dass Atemschutzmaken nichts bringen würden, um die Epidemie zu stoppen. Selbst das staatliche Robert Koch Institut riet Gesunden nicht, sich mit Atemschutzmasken auszustatten. Anfang des Jahres wurde die Meinung vertreten, das “Atemmasken für Gesunde unnötig” seien. Damit sollten Hamsterkäufe verhindert werden und Verkäufer sollten Zeit haben, sich Maskenlager anzulegen. Da wir Großhändler und Maskenimporteur sind, somit sämtliche Masken vorrätig haben, besteht bei uns kein Mangel an diesen. Virologe Alexander Kekule meint heute: “Wenn Sie sich die Daten in Hongkong ansehen, sind Masken wahrscheinlich die wichtigste Maßnahme bei der Infektionskontrolle”.

