MASKENPFLICHT AUCH FÜR INCENTIVES & EVENTS AUF MALLORCA

Die Grenzen sind wieder offen, die ersten Touristenströme für dieses Jahr erobern Mallorca und auch erste Incentives & Events finden wieder statt. Aber: die “neue Normalität” bringt auch für Firmenreisen Konsequenzen mit sich. Ganz konkret: die Maskenpflicht auf Mallorca.

Hurra, es geht weiter im Tourismus und erste mutige Reisende liegen bereits an den sonst um diese Zeit längst überfüllten Stränden unserer Lieblingsinsel Mallorca. Unsere Katamarane gleiten wieder über das kristallklare Mittelmeer, die Jeeps und Quads wühlen den Staub der trockenen Feldwege auf und die eine oder andere Paella wurde schon beim Paella Workshop gekocht. Nur eines ist anders: auch im Urlaub müssen jetzt Masken getragen werden.

Damit Ihr wisst, was genau auf Euch zukommt, informieren wir Euch gerne über die derzeit gültigen Bestimmungen zur Maskenpflicht im Rahmen der spanischen Corona Verordnung:

* Das Tragen von Schutzmasken ist auf der Straße, in offenen Bereichen und in allen öffentlich zugänglichen Räumen obligatorisch, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann

* Auch in allen kommerziellen Geschäften sowie beim Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht

* Darüber hinaus besteht Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln – aber wer mit uns sein Incentive & Teambuilding auf Mallorca plant, braucht sich darüber schon einmal keine Gedanken zu machen.

Jetzt könnte man natürlich stöhnen, sich über die derzeitig geltenden Regeln beschweren oder eine neue Verschwörungstheorie auspacken, die Bill Gates, Angela Merkel und Neptun persönlich als Chemtrail Auftraggeber in einen Kochtopf wirft – oder man macht sich die Situation zu nutze: unsere Gruppen erhalten als kostenlose (und unangekündigte Maßnahme) noch am Flughafen mit dem Firmenlogo bedruckte Baumwollmasken, die wiederverwendbar, waschbar und vor allem schön sind. Immer nur meckern hat noch nie jemanden geholfen. Das sieht man ja auch an Herrn Lindner.

Wir halten Euch gerne auf dem Laufenden und begleiten Euer Event auf Mallorca. Zur Sicherheit für unsere Kunden bieten wir kostenlose Stornierungen und Umbuchungen an, für den Fall, dass Corona erneut in die Quere kommt.

Ruft uns an oder schickt uns eine E-Mail – wir beraten Euch gerne – wie immer kostenlos und unverbindlich.

Wir planen hochkarätige Aufenthalte auf Mallorca. Ob Incentive, Teambuilding, Kick-Off oder jährliches Meeting. Mehrtägiges Programm oder Eintagsfliege. Auf Euch warten modular aufgebaute Leistungen, Präzisionsplanung und persönliche Begleitung vor Ort. Von B2B.

