Marlenes Erbe – Eine Erzählung über Lebensumbrüche, unerwartete Chancen, Liebe und Freundschaft

Ina Rakis Protagonistin lässt in “Marlenes Erbe” ihr altes Leben hinter sich, um einen Neustart zu wagen und sich ihre Träume zu erfüllen. Doch ein Geheimnis stellt alles auf den Kopf.

Alles beginnt mit einem Unfall und einem berührenden Abschiedsbrief. Marlene erklärt in diesem Brief, dass sie sich immer zu viele Sorgen um die Gedanken anderer Menschen gemacht hat. All das Nachdenken hätte sie davon abgehalten, ihr Leben wirklich zu leben. Sie schreibt, dass sie sich wünscht, dass Susa dies am Ende nicht über ihr Leben sagen muss. Der Brief rüttelt Susa auf. Sie beschließt, dem Rat von Marlene zu folgen. Sie lässt ihr altes Leben hinter sich und zieht von München in die Eifel. Dort hat Marlene ihr Haus, Schneiderei und Kater hinterlassen. Es ist der perfekte Platz für Susa, um ihre Leidenschaft für Mode, Design und Kleider zu leben. Doch dann stößt sie auf Geheimnisse aus Marlenes Leben und wird mit eigenen Ängsten und Sehnsüchten konfrontiert.

Der sensibel erzählte Roman “Marlenes Erbe” von Ina Raki richtet sich an alle Leser, die nach einer humorvollen, unterhaltsamen Geschichte über Lebensumbrüche, unerwartete Chancen, Liebe und Freundschaft auf der Suche sind. Ina Raki präsentiert darin eine tiefgehende Erzählung über Chancen, enttarnte Lebenslügen und den Blick der anderen – und zelebriert den Mut, Vertrautes loszulassen und Erträumtes zu wagen.

"Marlenes Erbe" von Ina Raki ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20559-8 zu bestellen.

