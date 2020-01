Markus Henselmann wird neuer Geschäftsführer der fiskaltrust gmbh

Die fiskaltrust gmbh beruft Markus Henselmann als neuen Geschäftsführer. Markus Henselmann war zuvor als Business Unit Manager bei der Audicon GmbH beschäftigt und dort verantwortlich für das Audicon Kassenarchiv Online.

Düsseldorf, 02.01.2020. Mit sofortiger Wirkung wird Markus Henselmann zum alleinigen Geschäftsführer der fiskaltrust gmbh bestellt. Zu den zentralen Aufgaben seiner neuen Tätigkeit bei der fiskaltrust zählen insbesondere die Schärfung der Marktposition sowie der weitere erfolgreiche Auf- und Ausbau des führenden Anbieters von ganzheitlichen Fiskalisierungslösungen.

„Unser Ziel ist es, Kassenherstellern, Kassenhändlern und Kassenbetreibern kostengünstige und gesetzeskonforme Lösungen zur Erfüllung der KassenSichV & GoBD an die Hand zu geben“, so Henselmann.

Bereits seit 2001 ist Markus Henselmann in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Audicon GmbH beschäftigt und übernimmt nun ab sofort die Gesamtverantwortung für das deutsche Geschäft der fiskaltrust gmbh, einem Unternehmen der Audicon Gruppe. Dr. Axel Kutschera, Gründungsgesellschafter der fiskaltrust consulting gmbh, zieht sich aus der Geschäftsführung der deutschen Gesellschaft zurück, bleibt dem Unternehmen aber mit seiner fachlichen und technischen Expertise auch weiterhin mit Rat und Tat erhalten.

fiskaltust ist der führende Anbieter von ganzheitlichen Fiskalisierungslösungen in Deutschland, Österreich und Frankreich. In Kooperation mit mehreren hundert Kassenherstellern bietet fiskaltrust über das kostenfreie Internet-Portal diverse automatisierte und skalierbare ganzheitliche Soft- und Hardwarelösungen zur Fiskalisierung von Kassen- und Aufzeichnungssystemen an. Das Unternehmen kann hierbei auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in Umfeld der IT sowie der Steuerberatung zurückgreifen. Aktuell verwenden mehr als 25.000 Unternehmen -mit tausenden Kassen und Terminals die fiskaltrust.Middleware und add-on Lösungen zur gesetzeskonformen Fiskalisierung.

