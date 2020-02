die britische Art zu Lachen

Pressemitteilung MARK´N´ SIMON – MusiComedy

Mark Nicholas aus Wales und Simon Elmore aus Irland sind Wahl-Münchner und feiern seit 1979 mit ihrer vielfältigen MusiComedy Show in über 40 verschiedenen Ländern große Erfolge -von Deutschland bis nach Neuseeland!

In München haben sich die beiden als Straßenmusiker kennen gelernt, sind konge-niale Partner in Sachen Gitarrenspiel, Gesang und Klamauk und gründeten die Band “Don”t Panic” und veröffentlichten die erste CD “Stages” mit eigenen Songs.

Aus diesen Anfängen entwickelte sich das Trio “Mark”n” Simon and the Professor”,

um schlussendlich als Duo MARK´N´SIMON und einer einzigartigen Musi(k)Comedy Show landauf und landab die Bühnen der Kleinkunstszene zu erobern. In dieser Zeit wurde das zweite Album “Same Procedure-Live” veröffentlicht.

Diese MusiComedy Show mit einem Mix aus Deutsch und Englisch “dinglisch” besitzt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, ist voller Tempo, Wortwitz und Ver-wandlungskunst. Musikalisch, durch ihr hervorragendes Gitarrenspiel und dem harmonischen Gesang, wird man an Simon & Garfunkel ´s beste Zeiten erinnert. Folglich werden MARK´N´SIMON sowohl in Rock-Pop Konzerten als auch im (Musik)Kabarett dem Anspruch gerecht. Jedoch ist es diese einzigartige Mischung aus Beidem, die den Charme dieser Performance prägt. Die von MARK´N´SIMON kre-ierte Nische in der Musik- Comedy Szene ermöglichten eine 40 jährige internatio-nale und erfolgreiche Bühnenkarriere, die sie mit immer neuen Ideen im Gepäck durch viele Städte Europas führen. Eine DVD “LIVE Mark”n”Simon mit IchSchmeissMichWegGarantie” (2006) gibt dem Besucher die Möglichkeit, sich noch lange an der soeben erlebten Show erfreuen zu können.

Komödiantisch sind ihre Ursprünge in der Monty Pyton Ecke zu finden. Bei allem Klamauk und Nonsens ist dennoch genug Geistreiches beigemischt: Umwerfende Persiflagen und geniale Wortspiele sind im Wechsel mit unbändiger Spiellust und einer gehörigen Portion Selbstironie.

Zum einem verfügen Mark Nicholas und Simon Elmore (letzterer ein Guinness-Rekord-Halter in 400 Strohhalme in den Mund nehmen) über eine sehr breite pro-fessionelle Basis im gesanglichen, instrumentalen und schauspielerischen Bereich. Zum anderen beherrschen die Vollblut – Comedians als Sänger und versierte In-strumentalisten sowie Imitatoren, Textdichter und Komponisten die hohe Kunst, ihre Zuhörer zu faszinieren. Mit diesem begeisternden High-Speed-Rock-Pop-Kabarett setzt das Duo MARK´N´SIMON auf Entertainment mit Qualität und sind von Firmenpräsentationen über Galas und Kulturbühnen bis hin zu TV Shows auf “allen Brettern, die die Welt bedeuten” zu Hause.

Ihr Motto “live and laugh together” prägt ihre Einstellung und ist die Botschaft an das Publikum, für einen Abend außergewöhnliches Entertainment zu genießen.

Discografie:

CD “Stages” 1987

CD ” Same Procedure-Live” 1992

DVD: “LIVE Mark”n”Simon mit IchSchmeissMichWegGarantie” 2006

Die Mark “n” Simon GbR wurde vor 40 Jahren von Mark Nicholas und Simon Elmore in München gegründet. Beide Geschäftsführer begannen ihre musikalische Karriere als Straßenmusiker, wo sie sich kennen lernten, mit dem Ziel gemeinsam eine MusiComedy Show auf die Bühne zu bringen.

Die musikalischen Wurzeln von Mark Nicholas liegen im Rock”n”Roll und in der Pop Musik. Schon als Teenager machte er mit seinem Bruder Musik. Der gebürtige Waliser zog nach Deutschland, um sich ganz dem Musikbusiness zu widmen.

Simon Elmore entdeckte während seines Literaturstudiums in Dublin seine Affinität zum Rock”n”Roll und begann in Irland erste Auftrittserfahrungen zu sammeln. Nach Beendigung seines Studiums ließ er sich in Deutschland nieder und konzentrierte sich ganz auf seine professionelle musikalische Karriere.

Beide Musiker entdeckten schnell ihre Kompatibilität in ihrer Performance. Im Verlauf ihrer Anfänge erweiterten sie ihre musikalischen Darbietungen mit komödiantischen Einlagen und kreierten eine sehr eigene und durchaus als “einzigartig” zu bezeichnende Form der Darbietung mit einem Mix aus Musik mit zwei Gitarren, exzellentem Gesang und einer Sprache, die sie “Dinglish” nannten, um fortan eigene Songs und viele Persiflagen bekannter Größen des Musicbiz in einer sehr eigenwilligen Art auf die Bühne zu bringen um immer die Nähe zum Publikums zu pflegen und zu geniessen. Es folgten schnell unzählige Auftritte in Kleinkunstbühnen, Theatern, Stadtfesten und später bei internationalen Shows in Konzertformat und TV-Auftritte.

Eigene CD Produktion (VÖ-Jahr 1987) sowie DVD (VÖ Jahre 1992 und 2006) Veröffentlichungen krönten ihren Werdegang.

Mark”n”Simon sind bis heute erfolgreich im In- und Ausland auf Tournee mit einem Repertoire der Rock- und Pop Geschichte, welches stetig neue Größen des Musikbusiness miteinbezieht.

