Hey, kleiner Prinz

Marie Vell “Hey, kleiner Prinz”

Das ist die brandneue Single der Ausnahmekünstlerin “Marie Vell”. Den “Job” hat sie von der “Pike” auf gelernt. Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin- all das hat Sie perfekt im Laufe ihrer Karriere umgesetzt. Zahlreiche TV- Auftritte, Liveshows, Gastrollen in Fernsehfilmen- Nichts hat Sie ausgelassen. Trotzdem ist Marie bodenständig geblieben. Sie unterstützt mit Hingabe als Botschafterin das Kinderhilfswerk “Inter-National Children Help e.V. und hat ein großes Herz für Tiere. Marie führte jahrelang ein wunderschönes Boutique-Hotel auf Mallorca und hat dann noch “ganz nebenbei” erfolgreiche Singles und Alben produziert.

Der neue, nun vorliegende Song, ist aus der Feder der viel zu früh verstorbenen Hanne Haller. Den Text dazu hat Dr. Bernd Meinunger geschrieben. Produziert und neu arrangiert wurde dieses kleine Meisterwerk von Joschi Dinier in den “Sevenarts Studios”. Eingängig, traditionell und trotzdem modern. Das ist Marie mit ihrem Team gelungen. Erscheinen wird “Hey, kleiner Prinz” auf dem Label “Fiesta Records” am 1. Mai 2020. Der Song ist auch Vorbote zu ihrem neuen Album (Arbeitstitel: “Lieder meines Lebens”).

Marie Vell ist eine bezaubernde Sängerin und Schauspielerin. Ihre internationale Ausbildung hat sie zu dem gemacht was sie heute kann. Ihre zweite Heimat Kanada verließ sie nur ungern. Hier spielte sie in einigen Fernsehrollen und Werbefilmen mit. Sie stand auf den kanadischen Musicalbühnen von Vancouver bis Montreal und Toronto. Nach Deutschland zurückgekehrt, nahm ihre schauspielerische Leidenschaft weiter Gestalt an: Tatort, Detektivbüro Roth, Großstadtrevier, Kontakt bitte, Ein Fall für zwei, um nur einige zu nennen. Ebenso war sie in einigen Werbespots zu sehen. Nach einigen Jahren in Deutschland zog es Marie Vell nach Spanien, nach Andalusien. Dort erlernte sie den Flamencotanz der sie schon immer faszinierte. Doch die Liebe zum Gesang und zum Liederschreiben ist all die Jahre geblieben.

