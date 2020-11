Marcel Brandt verstärkt Safeture Vertrieb in der DACH Region

Die Duty of Care Lösung Safeture wächst weiter in der DACH Region

Safeture verstärkt den Vertrieb in der DACH Region

Safeture AB, Plattformanbieter für Reise- und Mitarbeitersicherheit baut seine Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus. Mit Marcel Brandt als Senior Sales Manager gewinnt Safeture einen erfahrenen Mitarbeiter aus dem Bereich Reisesicherheit. Mit diesem Schritt stärkt Safeture die Position in der DACH Region um noch näher beim Kunden vor Ort sein.

Safeture bietet als internationales SaaS-Unternehmen eine vollständige Cloud-basierende Plattform zum Thema Reisesicherheit, Risiko-, Krisenmanagement und Notfallkommunikation an. Safeture unterstützt mehr als 3.500 Unternehmen und Organisationen beim Schutz der Mitarbeiter:innen auf Reisen, in Niederlassungen und im Home Office. Safeture bietet eine Gesamtlösungen für die Information und Kommunikation im Falle einer Gefahrensituation, sowie Lokalisierung für den Notfall an.

Marcel Brandt verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Vermarktung von Frühwarn-, Informations- und Kommunikationssystemen. 2005 begann er zusammen mit zwei Tübinger Professoren mit der Entwicklung eines Tsunami-Frühwarnsystems. Im Laufe der Jahre war er verantwortlich für die Entwicklung und Vermarktung von IT-Lösungen für die Themen Reisesicherheit und Krisenmanagement im deutschen Tourismus- und Geschäftsreisemarkt. Mit dieser Aufgabe war er in den letzten Jahren als General Manager beim IT-Unternehmen A3M tätig.

“Ich bin stolz und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Safeture und dem internationalen Vertriebsteam. Es ist meine Aufgabe, die Safeture-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt zu machen, und ich sehe darin eine große Chance.” kommentiert Marcel Brandt seinen Start bei Safeture.

“Mit der Rekrutierung von Marcel Brandt erhalten wir eine wesentliche Stärkung der Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigen Raum”, sagt Magnus Hultman, CEO von Safeture.

“Für Safeture ist es aufgrund bestehender und neuer Kunden wichtig, vor allem in Deutschland ein lokales Standbein zu haben. Marcel hat einen spannenden Hintergrund und Erfahrungen, welcher die weitere Expansion von Safeture auf ideale Weise unterstützt.”

Weitere Informationen finden Sie unter www.safeture.com

Safeture

Safeture AB ist ein in Lund, Schweden ansässiges Unternehmen für die Entwicklung einer Mitarbeiter- und Reisesicherheitsplattform. Zu den über 3500 Kunden zählen die CHUBB Versicherung, ERGO, Siemens, Banken, Behörden und NGO’s.

Safeture AB ist an der Nasdaq First North Growth in Stockholm gelistet.

