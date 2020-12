Manganese X Energy ernennt Roger Dahn zum Chair des Board of Directors

Montréal, Québec, Kanada, 10. Dezember 2020 – Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Roger Dahn mit sofortiger Wirkung zum Chair (Vorsitzenden) seines Board of Directors (das Board) befördert hat. Herr Dahn ist seit Juni 2016 als Vice President of Exploration für das Unternehmen tätig und hat das Projekt Battery Hill des Unternehmens in dieser Funktion deutlich vorangebracht – von der Grassroots-Exploration bis zum heutigen Stand kurz vor der Aufnahme einer wirtschaftlichen Erstbewertung.

Neben der Leitung des Board of Directors wird Herr Dahn – mit der vollständigen Beteiligung und Unterstützung des Boards – dem Management nach wie vor bei der Weiterentwicklung des Projekts Battery Hill von Managanese X Energy mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er wird als direktes Bindeglied zwischen dem Board und dem Management – und zwar über CEO Martin Kepman – fungieren. Herr Kepman meint dazu: Wir begrüßen Roger in seiner neuen Rolle als Vorsitzender unseres Board of Directors. Mit seiner Ernennung werden wir unsere Energie weiterhin auf den Kerngegenstand des Unternehmens konzentrieren: MANGAN. Wir wollen nicht nur unsere Führungsriege stärken, sondern auch als erstes nordamerikanisches Unternehmen mit der kommerziellen Manganproduktion aus einer sicheren und umweltverträglichen Ressource beginnen. Wir freuen uns auch, dass wir nun mit der Trennung der Aufgaben des Vorsitzenden und des CEO den besten Praktiken der Unternehmensführung gerecht werden.

Herr Dahn bekleidet seit Juni 2016 den Posten des VP of Exploration und hat für das Unternehmen wichtige Meilensteine erreicht, wie z.B. die Einleitung erfolgreicher Bohrprojekte mit 53 Löchern über insgesamt 9.600 Meter. Das Unternehmen ist dabei, eine Mineralressourcenschätzung durchzuführen und einen neuen Fachbericht im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 anzufertigen. Nach erfolgreichem Abschluss werden die Arbeiten für eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) für das Projekt Battery Hill in die Wege geleitet werden. Darüber hinaus hat Herr Dahn auch den metallurgischen Prozess unterstützt, mit dem verunreinigungsarmes Mangansulfat (MnSO4) mit 99,95 %-Reinheitsgrad hergestellt werden konnte, welches sich für den Einsatz in Elektrofahrzeugen eignet. MnSO4 wird in der Herstellung von Kathoden verwendet, die stark nachgefragt sind.

Herr Dahn verfügt über mehr als 38 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Explorationsbranche und verbrachte unter anderem über 16 Jahre bei Noranda Inc. und Hemlo Gold Mines Inc. Außerdem war er als Explorationsleiter, Ostkanada für Battle Mountain Gold tätig. Herr Dahn war an einer Reihe von Basismetall- und Goldentdeckungen beteiligt, die bis zur Erschließungs- und gar der Produktionsphase ausgebaut wurden. Seine umfangreiche Erfahrung in der Mineralexploration erstreckt sich auf Kanada und internationale Gebiete. Herr Dahn ist ein eingetragener professioneller Geologe und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101.

Perry MacKinnon wird zum Vice President of Exploration ernannt

Manganese X Energy Corp. freut sich überdies, die Ernennung von Perry MacKinnon, P.Geo., zum Vice President of Exploration bekannt zu geben. Im Jahr 1982 erlangte Herr MacKinnon, P.Geo., einen BSc-Abschluss in Geologie von der Acadia University in Wolfville (Nova Scotia, Kanada). Er ist ein akkreditierter professioneller Geologe bei den entsprechenden Berufsverbänden in Nova Scotia und New Brunswick.

Herr MacKinnon verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche und hat auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent an einer Vielzahl von Projekten in der Alaska-Kordillere, den Grünsteingürteln im Norden von Manitoba und Quebec und einer Reihe von Mineralisierungsumgebungen in Atlantik-Kanada sowie an porphyrischen Projekten in Mexiko gearbeitet. Seit 2005 ist er als unabhängiger Berater tätig, wobei sein Hauptschwerpunkt auf der Ostküste Kanadas liegt.

Roger Dahn erklärt: Herr MacKinnon bringt in die Weiterentwicklung unseres Projekts Battery Hill in New Brunswick umfassende geologische Kenntnisse unserer mineralisierten Lagerstätte aus erster Hand ein. Perry war von 2011, als Globex zwei Löcher niederbrachte, bis zu unserem kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm unser Projektleiter für Battery Hill.

Herr Kepman fuhr fort: Es ist uns eine Freude, Herrn MacKinnon in unserem auf Mangan ausgerichteten Team zu haben, wobei wir seine lange Erfahrung mit dem Konzessionsgebiet Battery Hill nutzen werden. Er wird bei unseren Explorationsarbeiten und der Weiterentwicklung des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen und dazu beitragen, unser Manganprojekt zum Erfolg zu führen.

Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Herrn MacKinnon 200.000 Aktienoptionen mit einem Ausübungspreis von 20 Cents gewährt werden. Die Aktienoptionen haben eine Laufzeit von drei Jahren ab dem Gewährungsdatum und werden sofort freigegeben.

Über Manganese X

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine bestehenden Mangan-Bergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial um zusätzliche Standorte in Nordamerika zu erweitern. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen.

Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen.

Darüber hinaus entwickelt Manganese X über sein Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. ein HVAC (Heizung, Lüftung und Klimaanlage)-Verteilungssystem für sauberere und gesündere Luft, das ebenfalls firmeneigene und spezialisierte Lösungen bietet, einschließlich sicherer Desinfektionsmittel, um auf die COVID-19-Pandemiekrise zu reagieren und insgesamt mit einer großen Bandbreite von Luftqualitätsproblemen fertig zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält ” zukunftsgerichtete Informationen”, einschließlich Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese und andere Risiken werden in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die die Investoren vor jeder Transaktion, die die Wertpapiere des Unternehmens betrifft, überprüfen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung gestellt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, außer der gesetzlich vorgeschriebenen, jegliche zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen werden, und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um einen Safe Harbor-Zertifikat

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

