Malermeister Maurice Kutzke mit neuer Website online

Der Malerbetrieb aus Oberkrämer in der Region Oberhavel ist voll auf Wachstumskurs

Die neue Website von Malermeister Maurice Kutzke ging in diesen Tagen online. Vor der Website-Erstellung erfolgte ein Strategie-Coaching mit Thomas Issler. Während den Coachings wurden die Kernkompetenzen und Alleinstellungsmerkmale des Malermeisters erarbeitet. Einfache Beschichtungen und Wandbeläge werden kreativ kombiniert, so dass diese besonders werden. Die erstklassige fachliche Beratung und eine kreative Umsetzung sorgen für Wow-Effekte bei den Kunden, was sich in zahlreichen positiven Bewertungen bei Google ausdrückt. Die während den Coachings neu entwickelte Positionierung „Der kreative Maler für Oberkrämer, die Region Oberhavel und Berlin-Nord“ drückt dies aus.

Die Website wurde von Thomas Isslers Internet-Agentur 0711-Netz mit dem WordPress CMS umgesetzt. Den optischen Mittelpunkt bildet das Logo, das die Kreativität von Maurice Kutzke darstellt. Die umfangreichen Leistungen wurden übersichtlich und Kundenfreundlich in Einzelseiten aufgeteilt. Referenzen bei den jeweiligen Leistungen zeigen die Kompetenz bei der Umsetzung. Ein weiterer Schwerpunkt bildete eine umfangreiche Suchmaschinen-Optimierung, damit der Betrieb noch mehr Sichtbarkeit im Internet gewinnt.

Malermeister Maurice Kutzke hat seinen Malerbetrieb 2018 in Oberkrämer im Landkreis Oberhavel nordwestlich von Berlin gegründet. Mittlerweile beschäftigt der junge Betrieb einen weiteren Malermeister und einen Malergesellen. Das Team bildet sich regelmäßig vor allem in Kreativtechniken weiter. Fachlich einwandfreie Arbeit wird damit sichergestellt.

Die Website ist erreichbar unter:

https://www.malermeister-mk.de/

Thomas Issler ist seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Internet Unternehmer. Als Fachinformatiker für Systemintegration kennt er die Technik und die betriebswirtschaftliche Seite. Seine wahre Liebe gilt jedoch dem Internet-Marketing.

Bei Macromedia in München gewann Thomas Issler Einblicke in die Arbeitsweise von großen Internet Agenturen. Wie man eine kleine Internet Agentur zu einem etablierten Unternehmen entwickelt, zeigte er mit dem Aufbau seiner im Jahr 2000 gegründeten Firma 0711-Netz.

Die reichhaltigen Praxis-Erfahrungen wurden in seinem Internet Marketing College zu einem eigenen effizienten Schulungskonzept gebündelt. Gemeinsam mit seinem Trainerteam vermittelt Thomas Issler wertvolles Internet-Marketing und Technik Wissen.

In zahlreichen Vorträgen und Seminaren hat Thomas Issler das Publikum mit seinen charmanten und humorvollen Reden gefesselt. Dabei glänzt er durch sein Fachwissen und die spontane Art das Publikum einzubeziehen. Komplizierte Inhalte werden durch Fußball Analogien allgemeinverständlich dargestellt und begeistern immer wieder das Publikum.

Zusätzlich arbeitet Thomas Issler als Buchautor und veröffentlicht Fachartikel für diverse Verlage.

