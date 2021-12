Mal was anderes: Wein Schatzsuche in der Pfalz

Wein Schatzsuche in der Pfalz verbindet Weingenuss mit Rätselspaß

PFALZ. Für alle, die Wein nicht nur trinken, sondern genießen, ist eine Wein Schatzsuche ein echtes Highlight: „Gemeinsam mit Freunden, der Familie oder Kollegen eine wunderschöne Strecke durch die Pfalz wandern, dabei spannende Rätsel lösen und Wein Schätze entdecken – all das verbindet unsere Wein Schatzsuche in der Pfalz. Ihr braucht dazu Abenteuerlust, gute Freunde und ein bisschen Talent, um die Ecke zu denken. Als Belohnung warten an verschiedenen Orten Wein-Pakete von großartigen Winzern der Pfalz – echte Schätze eben“, schwärmt Bernd Hasenmaier. Das neuste Produkt aus dem Angebot des auf Weinwanderungen und Weinproben mit Naturerlebnis spezialisierte Unternehmens ist ein echtes Highlight für alle, denen Wandern nicht genug ist und die gerne Nervenkitzel und Abenteuer mit Bewegung an der frischen Luft verbinden möchten.

Wein Schatzsuche in der Pfalz einfach über die Website buchen – rund um Rhodt unter Rietburg

Wie genau läuft eine Wein Schatzsuche ab? Die Tour, die rund um die idyllische Ortschaft Rhodt unter Rietburg verläuft, lässt sich ganz einfach über die Webseite von Tasty Wine Tours buchen. Der Anbieter benötigt dazu Angaben über die Teilnehmerzahl, um die Schatztruhen mit der entsprechenden Anzahl Flaschen und Gläsern befüllen zu können. Außerdem geben die Schatzsucher ihren Wunschtermin an und legen fest, wie ihr Weinpaket zusammengesetzt sein soll: Lieber nur weiße Weine oder mit Rose gemischt, sowie Säfte stehen zur Auswahl. Die drei Schatztruhen warten vergraben oder versteckt an bestimmten Stellen auf die Schatzsucher, ergänzt um Knabbereien als Wegzehrung. Nach der Buchung erhalten die Schatzsucher eine Schatzkarte, den gpx-Track und die ersten Rätsel. In jeder Schatztruhe finden sich die Rätsel für die nächste Truhe. Und falls die Gruppe mal „auf dem Schlauch steht“ gibt“s die in einem QR-Code verschlüsselten Lösungen. Die errätselten Wörter führen zu der 3-Wortadresse. Diese in die App What3words eingegeben, verrät die Standorte.

Für wen ist die Wein Schatzsuche in der Pfalz geeignet?

Weinliebhaber, die Weingenuss und Bewegung an der frischen Luft gerne mit einem Rätsel-spaßigen Abenteuer verbinden wollen, sind mit einer Wein Schatzsuche in der Pfalz bestens bedient. Das Event in der Natur eignet sich sowohl für Betriebsausflüge, Team Building, Geburtstagsfeiern als auch Familienausflüge. „Es ist einfach ein altersübergreifender Spaß, denn gemeinsam ein Rätsel zu lösen und auf Schatzsuche zu gehen, das ist ein Abenteuer für Groß und Klein, das gemeinsame Erinnerungen schafft und rundum ein schönes Erlebnis ist“, zeigt sich Bernd Hasenmaier begeistert.

Mit Tasty Wine Tours erleben Sie einzigartige Weinwanderungen und Weinspaziergänge in der Pfalz. Als zweitgrößtes und eines der vielfältigsten Weinanbaugebiete in Deutschland bieten sich einzigartige Wanderungen für Menschen mit Anspruch. Entdecken Sie besonderere Weingüter und probieren ausgezeichnete Weine auf Ihrer Reise. Und das in kleinen Gruppen, denn nur so ist ein einzigartiges Erlebnis garantiert.

